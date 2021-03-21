جنوب سيناء تنعى اللواء مصطفى عفيفي المحافظ الأسبق

نعت محافظة جنوب سيناء اللواء مصطفي عفيفي، المحافظ الأسبق لها في الفترة من ١٩٩٧ إلي ٢٠٠٧ م ، والذي كان خدم بها مدة كبيرة في عهد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك ، وحقق عدد من مشروعات التنمية والبنية الأساسية في جنوب سيناء والذي كانت فترته بداية لسطوع نجم شرم الشيخ في عالم السياحة .





وقد نعي اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، اللواء مصطفي عفيفي علي صفحته الرسمية وجاء في النعي :" فقدت محافظة جنوب سيناء رجلا من أعظم قادتها والذي ترك بصمات كثيرة في كل شبر من ارض المحافظة .





وقد نعت مواقع التواصل الاجتماعي المحافظ الأسبق لجنوب سيناء داعين له بالرحمه والمغفره .





واللواء مصطفي عفيفي تخرج من الكلية الحربية عام ١٩٦٢ وخدم بسلاح المشاة ، وشارك في حرب اليمن وحرب ٦٧ وحرب أكتوبر المجيدة ، وكذلك حرب الخليج وتقلد مناصب عديدة من قائد فصيلة مشاة حتي رئيس أركان الشرطة العسكرية ثم رئيس أركان المنطقة الغربية العسكرية ، ثم قائدا لها وترقى لرئاسة هيئة تدريب القوات المسلحة ثم قائدا لقوات الحرس الجمهوري ثم محافظا لجنوب سيناء لمدة ١٠ سنوات .