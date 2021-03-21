التخطيط : 70% من القطاع الصحي سيدات أثبتن نجاحاً خلال جائحة كورونا .. فيديو

قدمت الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية المجتمعية ، التحية للأمهات المصريات في عيد الأم، لافتة إلى الدعم القوي الذي تلقته من القيادة السياسية وعلى رأسها الرئيس السيسي.





وأبرزت الدكتورة هالة السعيد ، خلال كلمتها بإحتفالية "عيد الأم " ، بحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي وحرمه ، دور المرأة المصرية في جائحة كورونا ، والتي أثبتت من خلال نجاحات أختبرت مدى جلدها وصبرها ومقاومتها من خلال الرعاية الصحية لأهل بيتها.





وتابعت هالة السعيد: 70% من العاملين بالقطاع الصحي، وفقا للإحصائيات العالمية، سيدات، مما جعلها أكثر عرضة وتأثرا بجائحة كورونا.