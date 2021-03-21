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فن

تفاصيل دور إلهام شاهين في مسلسل زي القمر

الأحد 21/مارس/2021 - 02:14 م
إلهام شاهين
إلهام شاهين
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محمد نبيـل
تألقت النجمة إلهام شاهين في تمثيل المرأة المخلصة في مسلسل زي القمر (حتة مني)، فبشخصية "حياة" عبّرت عن المرأة التي تهتم بتفاصيل حياتها الزوجية، تتذكر جميع المناسبات، وتحتفظ بكل الهدايا والفساتين والذكريات التي عاشتها مع زوجها، ولكن كشفت حلقة اليوم عن ما لم تتوقعه حياة، حيث اكتشفت بالصدفة خيانة زوجها لها مع فتاة أخرى، لتُصاب بصدمة قوية لم تكن مستعدة لها.


وكالعادة تحاول إلهام شاهين في أعمالها تقديم الشخصيات النسائية اللاتي يخضن تحديات صعبة، ولتوضح كيف يتعاملن معها، وهذا ما ستكشفه الحلقات المقبلة من المسلسل والذي يُعرض من السبت للأربعاء الساعة 8 مساءً على قناة CBC.


ويشارك في بطولة المسلسل النجوم أحمد وفيق، وإيناس كامل، ومؤمن نور، ونهال عنبر، وسارة الشامي، وهو من تأليف شهيرة سلام، وإنتاج سينرجي تامر مرسي ومها سليم، وللمخرج حسام علي.


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