التضامن: 80% من المستفيدين ببرنامج تكافل وكرامة من السيدات .. فيديو

قالت فيفيان فؤاد، مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى، إن المرأة المصرية رقم أساسي للتنمية والأمن القومى ومصدر الحكمة والأمان، لافتة إلى أن وزارة التضامن أولت المرأة اهتمام خاص فى الفترة الأخيرة، حيث إن أغلب برامج الحماية الاجتماعية التى تقوم بها وزارة التضامن الاجتماعى تقوم على دعم المرأة.









وأضافت مستشارة وزيرة التضامن الاجتماعى، خلال مداخلة هاتفية على فضائية " اكسترا نيوز"، أن 80% من المستفيدات ببرنامج تكافل وكرامة من السيدات، مشيرة إلى أن المرأة هى العمود الأساسي للأسرة المصرية وهى التى تستطيع أن توجه الأسرة وتنشئتها.





وتابعت أن الشرائح الاخرى من النساء حققت طفرات كثيرة جدًا، منوهة بأنه عمل المرأة شئ مهم جدًا، لأن المراة العاملة هى الأكثر قدرة على رعاية أسرتها وبيتها، مؤكدة أن زواج القاصرات يضيع حياة الفتاة على المستوى الاجتماعى أو الحقوقى أو الصحى.



