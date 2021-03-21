ننشر تفاصيل الإعلان الموحد لخطة بعثات التعليم العالي لعام 2020/2021

في إطار اهتمام جامعة عين شمس نحو تحقيق الاستفادة العظمى للسادة أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم من البعثات والمنح الدراسية والمهمات العلمية التي تطرحها الجهات المحلية والدولية ، حرص الدكتور محمد أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث أن يطرح على سيادتكم تفاصيل الإعلان الموحد لخطة البعثات لعام 2020 – 2021 الجزء الثاني لوزارة التعليم العالي – قطاع الشئون الثقافية والبعثات والذي يشمل المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP





حيث أعلنت الإدارة المركزية للبعثات بوزارة التعليم العالي المصرية وبشراكة الوكالة اليابانية للتعاون الدولي JICA الإعلان عن البرنامج السنوي الموحد (الجزء الثاني) ( لخطه البعثات للعام الرابع2020/2021 من الخطة الخمسية الثامنة 2017-2022 والذى يضم برنامج المبادرة المصرية اليابانية للتعليم EJEP مع الجانب الياباني، وتدعو الساده اعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم بالجامعات المصرية والمراكز البحثية )الجهات المدرجة بخطه البعثات( للتقدم بطلباتهم للحصول على احدى البعثات خلال الفترة من يوم الأحد الموافق 21/3/0202 حتى يوم الأحد الموافق 23/5/0202 .





ويمكن لمن يهمه الامر الاطلاع الدخول على الرابط التالي لتحميل ملف يحتوي على كافة تفاصيل الإعلان والمحاور المتاحة للتقدم لجميع أنواع الإيفاد وشروط التقدم