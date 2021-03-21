كل ما تريد معرفته عن مبادرة «حقك تنظمى»..فيديو

قالت الدكتورة امل مشعل، مدير إدارة تنظيم الاسرة بمصر القديمة، إن مبادرة " حقك تنظمى" تعد حملة تنشيطية لتنظيم الاسرة وتقدم خدمات كثيرة جدًا للسيدات من خلال تعريفها الوسائل المانعة للحمل عبر الرائدات والممرضات والاطباء.





وأضافت ، خلال لقاء خاص على فضائية " اكسترا نيوز"، أن الحملة تعمل على تقديم خدمات المشورة من خلال أخصائي النساء والولادة وخدمات تنظيم الأسرة بالمجان بالعيادات الثابتة والمتنقلة والمستشفيات العامة والمركزية ومراكز الرعاية الأساسية على أن يتم التركيز على وسائل تنظيم الأسرة طويلة المفعول .





وتابعت أنه تتضمن الحملة ندوات للتوعية بأهمية تنظيم الأسرة والصحة الانجابية ومردوده على صحة الأم والطفل ، مشيرا إلى أنه سوف يتم خلال الحملة الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتباعد الاجتماعي بين فئات الجمهور وذلك للوقاية من فيروس كورونا المستجد .



