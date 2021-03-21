فيديوجراف.. هدية عيد الأم.. أفضل الأدعية للأم المتوفاة

الأم هي كنز الدنيا والآخرة .. فالجنة تحت أقدام الامهات.. يجب أن يغتنم الأبناء برها في حياتها وأيضا من كانت له أم متوفاة عليه برها بالعديد من الاعمال والتي يقدمها لها طيلة حياته .
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فوجود الأم على قيد الحياة رحمة لأبنائها، فهي مصدر الرحمة وفضل كبير من الله على هذه الأسرة التي يوجد فيها الأم، لأن الجنة تحت قدميها، وعلى الأبناء أن يبروا بها ويوفروا لها كل سبل الراحة وطاعتها إذا أرادوا أن تمتد هذه الرحمة حتى بعد وفاتها.
ونستعرض المزيد من التفاصيل حول أحب الأدعية للأم المتوفاة في عيد الأم من خلال الفيديوجراف التالي..