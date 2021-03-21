فيديوجراف.. هدية عيد الأم.. أفضل الأدعية للأم المتوفاة

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فوجود الأم على قيد الحياة رحمة لأبنائها، فهي مصدر الرحمة وفضل كبير من الله على هذه الأسرة التي يوجد فيها الأم، لأن الجنة تحت قدميها، وعلى الأبناء أن يبروا بها ويوفروا لها كل سبل الراحة وطاعتها إذا أرادوا أن تمتد هذه الرحمة حتى بعد وفاتها.







