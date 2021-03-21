محافظ جنوب سيناء يشيد بالمظهر المشرف لمطار طابا

أشاد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء بحسن الاستقبال والظهور بالمظهر المشرف لمطار طابا الجوي خلال استقبال عددًا من الوزراء من بينهم وزير الطيران وكبار الشخصيات والاعلاميين الذين حضروا احتفال العيد القومي للمحافظة الذكري الـ32 لعودة طابا.





وكان محافظ جنوب سيناء قد تلقي العديد من الارشادات بما تم علي ارض المحافظة من انجازات ومن حسن التنظيم والاستضافة وظهور جميع المنشأت والعاملين بالمظهر المشرف.





كان قام اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء ووزير الطيران الطيار محمد عنبه والدكتور علي مصيلحي وزير التموين واشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتور محمد مختار جمعه وزير الاوقاف واللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد واللواء عادل الغضبان محافظ بور سعيد.





بإيقاد شعلة النصر ورفع العلم المصري بساحة العلم في الذكر ال32 لعودة طابا للأراضي المصرية بعد معركة دبلوماسية استمرت علي مدار خمس سنوات بحضور القيادات الأمنية والتنفيذية ومشايخ وعواقل القبائل البدوية.





قال اللواء خالد فوده محافظ جنوب سيناء انه رغـم أزمــة كـورونـا التي تضطرنا لاتخاذ إجــراءات إضافية كضمانة احترازية للسلامة الصحية إلا أننا حرصنا بعدم التهاون في ذلك والابتهاج بفرحتنا لنحرص علي إحياء ذكرى عودة طابا حتي يرسخ ذاكرة الانتماء والولاء في قلوب الأجيال لنورث للأجيال القادمة تاريخ بلد أبت التفريط في قطعة من أرضها وهي مدينة طابا علي الرغم من كون مساحتها لا تتعدى الكيلو متر ونعطي لهم دور في الوطنية والإخلاص للوطن . والذي يدفعنا بحماس الي المزيد من البناء وتجاوز كل التحديات.





وفي نفس السياق قام المحافظ والوزراء بتفقد منفذ طابا البري الذي جرى تطويره بتكلفة تصل الي 49 مليون جنيه تضمنت أعمال التطوير إقامة منطقة سوق حرة وتطوير الحمامات وصالات للتعقيم ومبني جهاز الاتصالات.





وقال المحافظ أنه جري تطوير المنفذ لكي يليق بمكانة مصر موضحا أن الإجراءات التفتيشية به تتم داخل وخارج الصالات ويجر التعقيم الأمني بشكل حضارى .





وأوضح المحافظ أن المنفذ يعد أقرب منطقة لنقطة أو العامة " 91 " والتي كان عليها الخلاف في قضية طابا الشهيرة مقدما الشكر للرجال القوات المسلحة الذين يسهرون لحماية حدود المنطقة.





قال المحافظ ان برنامج الاحتفال بالعيد القومي يتضمن اقامة حفل فني تحييه فرقة الكورال والفولكلور الشعبي التابع لهيئة قصور الثقافة وعرضا للمواهب من أبناء المحافظة في نظم وإلقاء الشعر والغناء أمام قلعة صـلاح الدين وهي منطقة متسعة توفر ضرورات التباعد الاجتماعي المدعومة بــإجــراءات حـازمـة وملزمة للجميع بارتداء الكمامات مع توافر المطهرات، فضلا عن إجراءات الفحص والتشخيص السريعة التي سوف يخضع لها كل الضيوف والأهالي المشاركين في كل الفاعليات والافتتاحات المقررة للمشروعات الجديدة بمناسبة العيد القومي.





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