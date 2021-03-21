هل تم الانفصال؟.. أحمد فهمي وزوجته يلغيان متابعة بعضهما على انستجرام.. وزوجته تتجاهل تهنئته بعيد ميلاده.. خاص

ألغى المطرب أحمد فهمي وزوجته أميرة فراج متابعة حسابات بعضهما على موقع تبادل الصور «إنستجرام» ليثيرا الجدل عن أنباء انفصالهم .





واحتفل فهمي بعيد ميلاده منذ أربعة أيام ؛ وانهالت عليه المعايدات في حين تجاهلت أميرة فراج تهنئتة بعيد ميلاده .





وشارك فهمي، جمهوره الاحتفال بعيد ميلاده، عبر حسابه بـ"انستجرام" حيث صورة له وكتب تعليقا عليها "إنه يوم عيد ميلادي".









وعلق على الصورة صديق فهمي في فرقة "واما" أحمد الشامي وكتب: "كل سنة وأنت طيب يا أخويا"، كما هنأته بعيد ميلاده عدد من النجمات منهم وكان غادة عادل، وبشرى، وولاء شريف.. في حين تجاهلت أيضا أميرة التعليق .





وكان أخر منشور لأميرة على انستجرام منذ عشرة أيام حيث هنأت صديقتها بعيد ميلادها .





وكان آخر ظهور لفهمي برفقه أميرة في شهر مارس من العام الماضي حيث خضعا لجلسة تصوير لأحدى المجلات الفنية .





ويعرض لأحمد فهمي حاليا مسلسل "قارئة الفنجان" عبر منصة "شاهد"، ويشارك في بطولته باسم مغنية وورد الخال ومحمود الليثي وعدد من النجوم،





وتدور أحداث المسلسل حول المهندس المعماري "سلّام"، الذي يدخل الأحداث دون قصد منه، ويتحول فجأة إلى طرف في الأحداث، وهو الذي يحاول حل اللغز في المسلسل،



