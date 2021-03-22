مأساة عم جمعة.. مزارع فيومي يعول 6 أبناء والتأمينات ترفض صرف معاش له

على الرغم من بلوغه 66 عامًا ، فشل عم جمعه الصمدان ، الفلاح الأجير على حد بحر في صرف معاش، للصرف منه على قوت يومه هو وزوجته ونجله الصغير، بعد زواج 5 من أبناؤه ، حفل بدون عمل، ولا يستطيع العمل.

يقول عم جمعة عبد الصمد الفلاح البسيط من قرية نقاليفة التابعة لمركز سنورس بمحافظة الفيوم ، تزوجت منذ 41 عاما وبالتحديد عام 1980 ، من سيدة بسيطة تعمل ربة منزل ، وانجبت من البناء 6 أولاد (4 ذكور و2 أناث)، كنت أعمل فى الزراعة عند أصحاب الاراضى المحاصيل الزراعية بالجر، فى اعمال حرث الرض وريها وعزقها، وأحصل على أجر نظير ذلك، أستطع من الصرف على أبنائى وتربيتهم وتعليمهم فى التعليم الفنى ، وزوجت منهم 5 بنتين و 3 اولاد ، وليتبق معى سوى أحمد الصغير يدرس فى مدرسة الزراعة الثانوية بالفيوم.

أضاف عم جمعه ، المواطن منذ 6 سنوات لحادث حريق فى يداى ، واصبحت عاجزا عن العمل، وأعيش على مساعدة أهل الخير.

تقدمت للتأمينات الجتماعية بمركز سنورس فى بداية 2020 ، لأحدث علامة فلاح، قبل بلوغى 65 عاما ، وبالفعل استملت موظفة مكتب تامينات سنورس ، ملفى مرفق به جميع المستندات طلبوها ، وطلب منى مدير أن المكتب أغادر المكتب ، تسجيل بالحاسب الألى ، وتر أعيد على المكتب أكثر من مرة دون جدوى، فتوجيهت إلى مدير عام منطقة تأمينات الفيوم، فطلب منى مكتب تامينات مركز سنورس للسؤال على ملفى ومعاشى، العاملين بالمكتب العامل في العمل، وطلبوا منى مغادرة المكتب ، جزاء لى لتقدمى بشكوى إلى مدير عام المنطقة بالفيوم.

وطالب عم جمعة بتدخل الدكتور رئيس مجلس الوزراء ، والدكتورة / وزيرة التامينات الأجتماعية ، للنظر بعين العطف في صرف معاشه ، حتى يستطيع شراء قوت يومه ويصرف على أسرته.



