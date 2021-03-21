هند صبري ناعية نوال السعداوي: من المدافعات بقوة عن حقوق المرأة

نعت الفنانة هند صبري، الكاتبة نوال السعداوي، التي رحلت عن دنيانا مساء اليوم، بعد صراع مع المرض، عن عُمر ناهز 90 عامًا.





وكتبت هند صبري عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، معلقة: "خالص العزاء لأسرة الكاتبة والمفكرة الكبيرة التي أثرت في أفكارنا جميعا وكانت واحدة من المدافعات وبقوة عن حقوق المرأة وحقنا جميعا في التفكير وأثرت في بشكل شخصي، وداعا ‎#نوال_السعداوي وتعزياتي لابنها المخرج عاطف حتاتة".





رحلت عن عالمنا اليوم الدكتورة نوال السعداوي، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية، انتقلت على إثرها للمستشفى وحجزت بها لمدة 5 أشهر، طالبت خلالها ابنتها الدكتورة منى حلمي بضرورة علاج والدتها على نفقة الدولة بسبب حالتها غير المستقرة.





عاشت الدكتورة نوال السعداوي حياة غير مستقرة، مليئة بالصراعات بسبب آراءها الفكرية التي جعلتها تدخل في مواجهة مع الجماعات الإسلامية، فقد اشتهرت بعدم اتخاذها موقف الحياد أو الوسيط أو حتى المدافع وإنما كانت المهاجم دائما بـ تصريحاتها.



