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أخبار العالم

بريطانيا تسجل 5312 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا

الأحد 21/مارس/2021 - 10:06 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة البريطانية، اليوم الأحد، عن تسجيلها 5312 إصابة و33 وفاة جديدة بفيروس كورونا

وأفادت الوزارة بارتفاع عدد الإصابات المسجلة بعدوى فيروس كورونا في المملكة المتحدة خلال الساعات الـ24 الماضية بواقع 5312، لتصل الحصيلة العامة إلى مستوى 4296583 حالة.

ويشهد مؤشر الإصابات الجديدة بفيروس كورونا في بريطانيا تقلبات حيث وصل يوم 17 مارس إلى مستوى 5758 حالة، وفي 18 مارس إلى 6303، وفي 19 مارس 4802، وفي 20 مارس 5587.

وذكرت وزارة الصحة أنها رصدت 33 وفاة جديدة ناجمة عن المرض، ليرتفع عدد ضحايا الجائحة المسجلين في البلاد إلى مستوى 126155 شخصا.

وبلغ مؤشر الوفيات جراء فيروس كورونا في بريطانيا يوم 17 مارس 141 حالة، وفي 18 مارس 95، وفي 19 مارس 101، وفي 20 مارس 96.

ومن الجدير بالذكر أن مؤشرات فيروس كورونا تشهد دوما في بريطانيا تراجعا لأسباب بيروقراطية وانخفاض عدد الفحوص.

و أفادت المعطيات الحكومية بارتفاع عدد الأشخاص الذين تلقوا الجرعة الأولى من اللقاح ضد فيروس كورونا، إلى 27.63 مليون شخص.

وتعتبر بريطانيا عالميا الدولة الـ5 من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كورونا المستجد والـ5 أيضا من حيث حصيلة ضحايا الجائحة.

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