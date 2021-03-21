وزير الصحة الأسبق يوضح أهمية مبادرة مستشفيات المجتمع المدني ..فيديو

قال الدكتور عادل عدوي وزير الصحة الأسبق ، إن مبادرة مستشفيات جمعيات المجتمع المدني التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تقديم الخدمات الطبية لأفراد المجتمع وهي منتشرة في القاهرة وبعض المحافظات، مؤكدا أن المستشفيات تقدم خدمات طبية للمواطنين المصريين.





وأضاف عدوي خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" المذاع علي القناة " الأولي المصرية"، هذه المستشفيات تعمل على سد الفجوة الناتجة بين مستشفيات القطاع الخاص والقطاع الحكومي، مشيرا إلى أن مؤسسات المجتمع المدني غير هادفة للربح وأساسها هو تقديم خدمات مجتمعية .





وأوضح أن المبادرة تعبر عن اهتمام الدولة بالأم المصرية من خلال تشخيصها وعلاجها على مدار يومين مؤكدا أن هذه المبادرة وجدت صدى كبيرا من المواطنين وهناك 9 آلاف سيدة قمن بالكشف أمس واليوم.