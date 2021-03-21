هل خرج حسين الشحات من حسابات موسيماني؟ .. الأهلي يحسم الجدل

كشف أمير توفيق مدير التعاقدات للنادي الأهلي، عن موقف حسين الشحات من الرحيل عن القلعة الحمراء، وطلب موسيماني خروج اللاعب من القائمة.









وقال توفيق خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي إبراهيم فايق في برنامج جمهور الثالثة المذاع عبر فضائية اون تايم سبورتس ، إن كل ما تردد حول طلب بيتسو موسيماني المدير الفني للأهلي ابعاد حسين الشحات من قائمة الفريق عار تماماََ من الصحة.





وأكمل: لم نتطرق لبيع الشحات نهائياََ، اللاعب يظهر بشكل أساسي مع الأهلي، وتقييمه يأتي من لجنة التخطيط والجهاز الفني اسبوعياََ، ولا يوجد ما يدعو لهذه الأقاويل.









وأضاف توفيق أن، النادي الأهلي يعمل على استمرار جميع لاعبيه ولكن بالطريقة المعهود عليها التعامل داخل القلعة الحمراء وهو الانضباط في كل شيء.







