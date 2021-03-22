محمود عبد المغني يكشف كواليس مشاركته في فيلم السرب.. فيديو

كشف الفنان محمود عبد المغني خلال ندوته في "صدى البلد" عن كواليس مشاركته في فيلم السرب .





وقال " وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي .. الموضوع استفزني قصه حقيقيه ولما حصلت كنت حزين و متضايق جدا ".





وأضاف: "أخوات لينا في أرض تانيه مش في ارضك بيحصل معاهم كدة وانت قاعد متكتف مش عارف تعمل حاجه .. انا اتضايقت كمصري".





وأكد:" لما جاتلي الفرصه كممثل اني أعبر عن إحساسي كإنسان لما أتاخر.. لان ده توثيق تاريخي للي حصل ".





وقال :" الضربة اللي حصلت في درنه كان هناك ثار ولابد أن يحدث وكان لازم نفش غلنا .. كان بالنسبالي أني في مهمه مش فيلم .. وسعيد للغاية اني شاركت بالفيلم و بردود الأفعال مجرد ماشافوا الاعلان ".