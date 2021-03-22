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فن

محمود عبد المغني يكشف كواليس مشاركته في فيلم السرب.. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 12:49 ص
صدى البلد
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خالد صواف
كشف الفنان محمود عبد المغني خلال ندوته في "صدى البلد" عن كواليس مشاركته في فيلم السرب .

 وقال " وافقت على الفيلم منذ بداية عرضه علي .. الموضوع استفزني قصه حقيقيه ولما حصلت كنت حزين و متضايق جدا ".

وأضاف: "أخوات لينا  في أرض تانيه مش في ارضك بيحصل معاهم كدة وانت قاعد متكتف  مش عارف تعمل حاجه .. انا اتضايقت كمصري".

وأكد:" لما جاتلي الفرصه كممثل اني أعبر عن إحساسي كإنسان لما أتاخر.. لان ده توثيق تاريخي للي حصل ".

 وقال :"  الضربة اللي  حصلت في درنه كان هناك ثار ولابد أن يحدث  وكان لازم نفش غلنا ..  كان بالنسبالي أني في  مهمه مش فيلم .. وسعيد للغاية  اني شاركت بالفيلم  و بردود الأفعال مجرد ماشافوا الاعلان ".


وأستطرد حديثه قائلا:" كلنا مرينا بالظروف دي والقصه ملموسه وحصلت في وقت قريب علشان توثقها لازم توديها  بكل أمانه".

 وقال عبد المغنى " مكنتش شايف ممثلين كنت شايفهم جنود .. كله كان متحمس  كنا بنصور في البرد كله كان عاوز يطلع علي أفضل ما يكون".

 وعن تعاونه مع المخرج  أحمد نادر جلال قال:"  اول مرة اشتغل مع احمد نادر جلال انا من عشاقه بحب اشوف شغله .. وسعيد  في تعاون بينا هتتحطلي في الcv .

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