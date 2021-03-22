تعرفي كيف تعالجي الإكزيما من مطبخك

1.علاج طبيعى للاكزيما لليدين بجل الصبار

كيفية استخدامها

2.علاج الأكزيما بالفازلين وزيت جوز الهند



يحتوي زيت جوز الهند على أحماض دهنية صحية يمكن أن تضيف الرطوبة إلى الجلد ، مما يساعد الأشخاص الذين يعانون من جفاف الجلد والأكزيما.



أيضًا ، قد يحمي زيت جوز الهند البكر الجلد عن طريق المساعدة في مكافحة الالتهابات وتحسين صحة حاجز الجلد.



نظرت تجربة سريرية عشوائية في آثار تطبيق زيت جوز الهند البكر والفازلين على الجلد عند الأطفال. أظهرت النتائج أن استخدامهم لمدة 8 أسابيع يحسن أعراض الأكزيما بشكل أفضل





كيفية استخدامها





يتم وضع الفازلين وزيت جوز الهند على الجلد مباشرة مع التدليك برفق





3. علاج الأكزيما بالعسل



العسل عامل طبيعي مضاد للبكتيريا ومضاد للالتهابات ، وقد استخدمه الناس لشفاء الجروح لعدة قرون.



تؤكد استنتاجات المراجعة أن العسل يمكن أن يساعد في التئام الجروح وتعزيز وظيفة الجهاز المناعي ، مما يعني أنه يمكن أن يساعد الجسم على محاربة الالتهابات.



تشير مراجعة أخرى إلى أن العسل مفيد في علاج مجموعة متنوعة من الأمراض الجلدية ، بما في ذلك الحروق والجروح ، وأن له قدرة مضادة للبكتيريا.



يمكن تطبيق العسل مباشرة على الأكزيما ، ويمكن أن يساعد في منع الالتهابات مع ترطيب الجلد وتسريع الشفاء.



كيفية استخدامه



جرب وضع القليل من العسل على المنطقة المصابة.











4.علاج الاكزيما بخل التفاح





كيفية استخدامها





المراجع ..





علاج الاكزيما منزلى من مطبخك بعلاجات طبيعية سريعه يمكن أن تهدئ البشرة الجافة والحكة المصاحبة للإكزيما ويمكن للناس استخدام الكريمات والمنتجات الطبيعية والتغييرات في النظام الغذائي ونمط الحياة لإدارة أو منع نوبات الإكزيما ، خاصة في فصل الشتاء ، عندما تكون الأعراض في أسوأ حالاتها.ويمكن علاج الاكزيما منزليا بمواد طبيعية ، مثل هلام الصبار وزيت جوز الهند ، لترطيب البشرة الجافة والمتشققة. يمكنهم أيضًا مكافحة الالتهاب والبكتيريا الضارة لتقليل التورم ومنع العدوى.العلاجات الطبيعية لا يمكن أن تعالج الإكزيما ، لكنها يمكن أن تساعد في إدارة الأعراض ومنع التوهجات. تبحث هذه المقالة في أفضل العلاجات الطبيعية للإكزيما.يمكن لأي شخص استخدام هلام الصبار مباشرة من النبات.جل الصبار مشتق من أوراق نبات الصبار. استخدم الناس جل الصبار لعدة قرون لعلاج مجموعة واسعة من الأمراض. أحد الاستخدامات الشائعة هو تهدئة الأكزيما.ويمكن للتأثيرات المضادة للبكتيريا والمضادة للميكروبات أن تمنع التهابات الجلد ، والتي من المرجح أن تحدث عندما يكون لدى الشخص جلد جاف ومتشقق.يمكن للناس شراء هلام الصبار من المتاجر الصحية أو عبر الإنترنت ، أو يمكنهم شراء نبات الصبار واستخدام الجل مباشرة من أوراقه.اختر منتجات جل الصبار التي تحتوي على مكونات قليلة - يمكن أن يحتوي البعض الآخر على مواد حافظة وكحول وعطور وألوان ، وكلها يمكن أن تهيج البشرة الحساسة. الكحول ومكونات التجفيف الأخرى يمكن أن تجعل الإكزيما أسوأ.ابدأ بكمية صغيرة من الجل للتحقق من حساسية الجلد. في بعض الأحيان يمكن أن يسبب الصبار الحرقان أو اللسع. بشكل عام ، ومع ذلك ، فهو آمن وفعال للبالغين والأطفال.خل التفاح هو علاج منزلي شهير للعديد من الحالات ، بما في ذلك اضطرابات الجلد ومع ذلك ، يوصون بتوخي الحذر ، لأن أحماض الخل يمكن أن تلحق الضرر بالأنسجة الرخوة.لم يؤكد أي بحث أن خل التفاح يقلل من أعراض الإكزيما ، ولكن هناك عدة أسباب تجعله مفيدًا:يمكن أن يساعد استخدام خل التفاح المخفف في موازنة مستويات حموضة الجلد ، لكن الخل يمكن أن يسبب حروقًا إذا لم يتم تخفيفه.في المقابل ، فإن العديد من الصابون والمنظفات والمنظفات قلوية. يمكن أن تعطل حموضة الجلد ، مما قد يجعل الجلد عرضة للتلف. قد يفسر هذا سبب تسبب غسل بعض أنواع الصابون في حدوث نوبات الأكزيما.قم دائمًا بتخفيف خل التفاح قبل وضعه على الجلد. يمكن أن يتسبب الخل غير المخفف في حروق كيميائية أو إصابات أخرى.يمكن للناس استخدام الخل في أغلفة مبللة أو في الحمامات ، وهو متوفر في معظم محلات السوبر ماركت والمتاجر الصحية.