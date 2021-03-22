المقاولون العرب تشارك في افتتاح عدد من مشروعات الطرق بشرم الشيخ

إفتتح اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، يرافقه اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ والمهندس حسام زكريا نائب مدير فرع سيناء العديد من المشروعات التي نفذتها شركة المقاولون العرب بمدينة شرم الشيخ.





من جانبه صرح المهندس مبارك منصور مبارك رئيس قطاع القناة وسيناء بأنه تم افتتاح شارع كورنيش البحر وممشى السائحين بهضبة أم السيد بعد أعمال التوسعة والرصف والتجميل وذلك بطول 2 كيلو متر وعرض 22 متر 4 حارات بواقع 2 في كل اتجاه بالإضافة إلى ممشى للمشاة وممشى للدراجات وارصفة على الجانبين وأعمال التجميل والدهانات وهو يخدم منطقة الكورنيش السياحية بالمدينة.



