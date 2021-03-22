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تعليم

رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات

الإثنين 22/مارس/2021 - 03:00 م
جامعة المنصورة
جامعة المنصورة
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همت الحسينى
افتتح  الدكتور أشرف محمد عبد الباسط رئيس جامعة المنصورة  اليوم الإثنين تجديد و تطوير المرحلة الثالثة بالجناح الأيسر بالدور الثالث بمركز دار الضيافة والمؤتمرات - جامعة المنصورة  .

جاء ذلك بحضور الدكتور محمود محمد المليجي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المُجتمع وتنمية البيئة، و الدكتور محمد أحمد السعيد المُشرف العام على مركز دار الضيافة والمؤتمرات.

فيما تتضمن عملية التطوير  مجموعة من المراحل  يتم تنفيذها على خطوات متتالية، تضمنت تلك المرحلة الإنتهاء من تطوير غرف الجناح الأيسر بالدور الثالث والمكون من ثمانية غرف وغرفة الأوفيس والممر الخارجى للدور وذلك على مستوى عالى من الخدمة وكذلك امداد الغرف بالتكيفات الجديدة. والتي تأتي في إطار خطة الجامعة لتطوير مستوى الخدمات المقدمة بمركز دار الضيافة والمؤتمرات للنزلاء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والهيئات الخارجية.

وأشاد  الدكتور أشرف عبد الباسط خلال افتتاح التجديدات بالمركز بمستوى وشكل التطوير الذي شهدته دار الضيافة، كما أثنى على كافة القائمين على عمليات التطوير   نظير الجهود التي بذلوها في سبيل الإرتقاء بالمركز،
وأكد على أن جامعة المنصورة دائمة الحرص على تنمية وتطوير كافة المنشآت التابعة لها وخاصة المنشآت التي تقدم خدماتها للجمهور سواء من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة أو العاملين بالجامعة أو الجمهور الخارجي .

كما وجه  رئيس الجامعة و نائب رئيس الجامعة بالبدء فى المرحلة الرابعة من التطوير والتى تتضمن استكمال باقى غرف المركز وشراء تكيفات جديدة لتلك الغرف وذلك فى اسرع وقت ممكن لتوفير كافة سبل الراحة للسادة أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة.

الجدير بالذكر أن خطة تطوير دار الضيافة والمؤتمرات قد بدأت بتطوير كلي للغرف بالدور الخامس تلاها تطوير الغرف بالدور الرابع بالإضافة إلى شراء كافة المستلزمات الخاصة بهذه الغرف ثم تلاها تطوير منطقة الاستقبال الخاصة بالدار وعمل الصيانة اللازمة لكافة الأبواب وتطوير منطقة الكافتيريا والمطعم الخاص بالدار ، كما تم الإنتهاء من تطوير قاعة المناسبات بالمركز، الإنتهاء من تطوير غرف الجناح الأيسر بالدور الثالث.
رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات
رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات
رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات
رئيس جامعة المنصورة يفتتح تطوير مركز دار الضيافة والمؤتمرات
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