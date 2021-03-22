20 طعاما لعلاج الصداع بجميع أنوعه

نعرض لكم فى هذا التقرير قائمة بـ 20 طعام قادر على علاج الصداع بسرعة ، نقلا عما ذكره موقع " foodnetwork"

البطاطا الحلوة

الجفاف هو سبب رئيسي للصداع بسبب انخفاض مستويات البوتاسيوم. في كل حصة ، توفر البطاطا الحلوة كمية من البوتاسيوم أكثر من الموز ، مما يساعد على موازنة الإلكتروليتات - بما في ذلك البوتاسيوم - لتهدئة الصداع بشكل طبيعي.





قهوة

على الرغم من أن الإفراط في تناول القهوة والكافيين يمكن أن يؤدي إلى الجفاف وبالتالي يزيد من الصداع ، إلا أن الكوب الواحد يمكن أن يكون مهدئًا فعالًا عن طريق تقليل حجم الأوعية الدموية. خذ القهوة إلى ما وراء الكوب ، مما يمنحك نكهة غنية مثل فرك التوابل الذي يكسر الصداع





شمام

يمكن أن يؤدي تقليل السكريات الطبيعية ، مثل تلك الموجودة في البطيخ ، إلى زيادة الصداع. يحتوي البطيخ ، سواء كان ذلك البطيخ أو الشمام أو المن ، على كمية كبيرة من الماء لمكافحة الصداع الذي يسبب الجفاف.





الكينوا

الكربوهيدرات المعقدة ، مثل تلك الموجودة في حبوب الكينوا الكاملة ، تزيد من مخزون الجليكوجين في الدماغ ، لتقليل الصداع. استمتع بالمزيد من الكينوا على مدار الأسبوع كوجبة غداء أو عشاء سريعة. أفضل جزء؟ دفعة تطبخ في أقل من 30 دقيقة.





سبانخ

يعمل هذا الطعام الخارق اليومي على تهدئة الصداع عن طريق خفض ضغط الدم بشكل طفيف ، وهو السبب الشائع للصداع. يمكن الاستمتاع بطعمه المعتدل بعدد لا يحصى من الطرق للسيطرة على الصداع. استمتع بالسبانخ في العصائر ، والحساء ، واليخنات ، والسلطة أو على شطيرة.





أرز بني

غني بالمغنيسيوم المريح والكربوهيدرات المعقدة ، يمكن أن يساعد الأرز البني في تقليل الصداع. يستغرق الأرز البني وقتًا أطول في الطهي مقارنة بالعديد من الحبوب الكاملة ، ولكن يمكن تحضيره مسبقًا وإعادة تسخينه طوال الأسبوع. استمتع بالحبوب في هذا الجانب الموسمي أو النباتي الرئيسي.





المكسرات والبذور

اللوز والجوز وبذور اليقطين وأكثر من ذلك ، هذه القوى الغذائية الصغيرة غنية بالمغنيسيوم المهدئ للصداع. تحتوي المكسرات والبذور أيضًا على كمية لا بأس بها من فيتامين هـ ، مما يساعد على السيطرة على الصداع الناتج عن التقلبات الهرمونية. أضف إلى المخبوزات ، مثل فطائر اليقطين المزينة ببذور اليقطين ، للحصول على القليل من الراحة الطبيعية.





لفلفل الحار

خلال موسم البرد والإنفلونزا ، يمكن أن يكون ضغط الجيوب الأنفية واحتقانها سببًا للصداع يصعب التخلص منه. يعمل الفلفل الحار على تخفيف ضغط الجيوب الأنفية المسبب للصداع حتى تتمكن من التنفس بسهولة والشعور بتحسن سريع.





سمك السالمون

السلمون هو غذاء الدماغ ، وهو غني بأحماض أوميغا 3 الدهنية المضادة للالتهابات ، والتي تمت دراستها لقدرتها على تقليل وتيرة الصداع والألم. تجنب تناول سمك السلمون المدخن لأن بعض العلامات التجارية تحتوي على مواد حافظة تزيد الصداع سوءًا وتختار الشرائح الطازجة بدلًا من ذلك.





بطاطس

للصداع المرتبط بالجفاف ، تناول البطاطس. تعد البطاطس المخبوزة مصدرًا رائعًا للبوتاسيوم الذي يقلل الصداع ، وهو مادة إلكتروليتية تضمن الترطيب المناسب.





االكرز

يحتوي الكرز الحلو واللاذع ، سواء كان طازجًا أو مجمدًا وعصيرًا غير محلى ، على مادة الكيرسيتين ، وهي مادة مغذية ذات خصائص طبيعية مضادة للحساسية وتخفيف الآلام. في المرة القادمة التي يصيبك فيها الصداع المرتبط بالحساسية ، أو إذا كنت تبحث فقط عن تخفيف عام للصداع ، احصل على وعاء من فواكه الياقوت واغوص فيها.





روكلي

إذا كنت تعاني من صداع خفيف في كثير من الأحيان ، فقد تكون بعض الأطعمة والمواد الحافظة هي الجاني. البروكلي ليس فقط خضارًا أخضرًا صحيًا بشكل عام ، ولكنه أيضًا غذاء منخفض الحساسية و "آمن للألم" وغير معروف عمليًا يسبب الصداع.









فاصوليه سوداء

الفاصوليا السوداء غنية بفيتامينات ب ، وخاصة فيتامين ب 3 ، الذي يُظهر أنه يهدئ الأعصاب التي يمكن أن تسهم في صداع التوتر. يمكنك تناول الحساء أو اليخنة أو سندويشات التاكو أو السلطات ، فلا يمكنك أن تخطئ في استخدام هذا البروتين الاقتصادي المهدئ للألم.





أفوكادو

مع المغنيسيوم والبوتاسيوم كدهون داعمة للدماغ وفيتامينات ب المهدئة ، يعد الأفوكادو غذاءً خارقًا للحد من الصداع. من الصباح إلى المساء ، هناك العديد من الطرق لإضافة القليل من الأفوكادو الكريمي إلى نظامك الغذائي للتخلص من الصداع والجوع.





المشمش

يحتوي كل من المشمش المجفف والطازج على كمية كبيرة من المغنيسيوم المريح الذي قد يساعد في تقليل وتيرة ومدة صداع التوتر. استمتع بهذه المعالجة اللزجة = الحلوة في المخبوزات ، فوق دقيق الشوفان ، كإضافة لاذعة إلى مزيج المذاق محلي الصنع والمزيد.





موز

مسكن طبيعي مجرب وحقيقي للصداع ، يحتوي الموز على البوتاسيوم والمغنيسيوم وفيتامينات ب والكربوهيدرات المعقدة ، وجميع المكونات التي تساهم في تخفيف الصداع. هناك طرق لا حصر لها للاستمتاع بهذه الفاكهة المحمولة وبأسعار معقولة على مدار العام.









الفطر

بالنسبة لأولئك الذين يعانون من الصداع النصفي بشكل متكرر ، فإن إضافة المزيد من الفطر إلى نظامك الغذائي قد يساعد. الفطر غني بالريبوفلافين ، مما يبشر بالخير في الحد من الإصابة بالصداع النصفي من خلال دعم عملية التمثيل الغذائي للطاقة في الدماغ.





بيض

يحتوي البيض على الإنزيم المساعد Q10 ، وهو مركب موجود في كل خلية في جسمك ، بما في ذلك الدماغ ، يحميها من الإجهاد والصداع المرتبط بالبيئة. يتبارى أو يقلى أو سلق أو يغلي بشدة هذا المساعد الطبيعي لتخفيف الصداع ، في أي وقت من اليوم.





تونة

مثل البيض ، تعد التونة مصدرًا آخر لمساعد الإنزيم Q10 الذي يقلل من الصداع. كما أنه يحتوي على كمية كبيرة من البروتين للحفاظ على الصداع المرتبط بالسكر في الدم ، مما يثبط الانخفاض في مستويات الطاقة لديك. جرب التونة الطازجة أو المعلبة للحصول على ألذ الخيارات وأكثرها مراعاة للبيئة.





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