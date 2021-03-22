عيشها صح.. كتاب جديد لـ يوسف مظهر عن التغذية السليمة

كشف الكاتب يوسف مظهر ، انتهاءه من طبع أحدث إصداراته الثقافية بعنوان "عيشها صح"، استعدادًا لطرحه بالأسواق عن دار ابن رشد.





وقال الكاتب يوسف مظهر ، في تصريحات صحفية إن مؤلفه الجديد يقع في 388 صفحة على 5 فصول في ورق من الحجم المتوسط، ويتحدث الكتاب عن التغذية السليمة للإنسان، وكيف لجسم الإنسان حمايته من الإصابة من العدوى المنتشرة بالجو حاليًا مثل عدوى فيروس كورونا، وما هي التمارين الرياضية الصحية في المنزل التي تجعل الجسم صحي وخالي من الأمراض والسمنة.





وأشار إلى أن الكتاب يتطرق لعدم الاستماع لنصائح نقص الوزن من غير الأشخاص المتخصصين لأن هذا قد يتطرق إلى مشاكل تؤثر على صحة الجسم.



