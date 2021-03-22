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فن

سميحة أيوب تكشف تفاصيل مسرحيتها الجديدة "بير السلم"

الإثنين 22/مارس/2021 - 06:11 م
صدى البلد
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أحمد البهى
أكدت الفنانة سميجة أيوب انها تستعد للعودة الى المسرح القومى من خلال مسرحية جديدة تحمل عنوان "بير السلم " ، على ان يتم عرضها خلال الفترة القادمة . 

وإضافت " أيوب " فى تصريحات خاصة لـصدى البلد ، ان المسرحية ماخوذة  عن نص " بير السلم " للراحل سعد الدين وهبه ، واعدها بشكل عصرى المخرج الكبير سمير العصفورى ، بحيث يتم تقديمها بشكل يتناسب مع الوقت الراهن .

وتابعت "أيوب " انه من المقرر ان يشارك فى بطولة المسرحية عدد من الفنانين على راسهم سماح أنور وكمال أبو رية، وحتى الان لم يتحدد موعد نهائى لعرضها، خاصة مع الظروف انتشار فيروس كورونا . 

من ناحية أخرى تخوض الفنانة سيمحة ايوب الماراثون الرمضانى القادم، ويشاركها فى بطولة العمل كل من جمال سليمان وسهر الصايغ وفرح الزاهد ومن إخراج رؤءف عبد العز
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