لايف كوتش عن المغالاة في تجهيزات العرائس: البنات مش سلعة

قالت اللايف كوتش هبة أبو الخير، إن الأسرة عليها فهم أن الابنة ليست سلعة للشراء، وأن العريس مطالب بدفع ثمنها، وإن المبالغة في المهر وتكاليف الزواج، هي من ستجعله يحافظ على الزوجة ويحترمها، بل علينا توعية الأهل أن الزواج مسؤولية.









وأضافت "أبو الخير" في تصريحات لـ "صدى البلد"، أن المبالغة في تكاليف الزواج لها عواقب أيضًا بـ جانب الغارمين ألا وهي أن العريس عندما يرى مبالغة في تكلفة الزواج، لن يرضى براتب الوظائف وبالتالي سيلجأ للهروب من بلده للبحث عن مال أكثر في الخارج، وبالتالي الأسرة ستكون متفرقة، أيضًا على الأسرة أن تتذكر أن الحياة تعمل بمبدأ «كما تدين تدان» وهذا يعني أن الأسرة التي ستطلب تكلفة زواج عالية من الشاب أيضًا سـيقعون في الفخ ذاته عند زواج ابنهم وبالتالي يجب العمل بمبدأ تيسير منظومة الزواج.









وطالبت بـ عمل توعية لـ الأسرة بأهمية منظومة الزواج، وأن الزواج حماية ومسؤولية وليست مهرا وشبكة وتكاليف زواج باهظة، لافتة إلى أن هذه التوعية تحتاج إلى تكاتف عدد من الجهات منها منظومة الإعلام ومؤسسات الدولة، معقبة: يجب عمل حملات إعلامية للتوعية بأهمية الأسرة وإلغاء فكرة المغالاة في تكلفة الزواج، أيضًا الوزارات المعنية بالأمر.







