32 مليون مواطن.. ثلث المصريين مسجلين على قاعدة بيانات تكافل وكرامة |تفاصيل

قال ياسر عبد السلام المشرف على العمليات الميدانية لـ برنامج تكافل وكرامة، إن الأرملة بدون أطفال والمطلقة بدون أطفال والبنت التي تخطت سن الخمسين، يمكنهم التوجه مباشرة إلى الوحدة الإجتماعية الأقرب لهم والتقديم للحصول على الدعم النقدي من تكافل وكرامة.





وأضاف ياسر عبد السلام في مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى في برنامج " صالة التحرير " المذاع على قناة " صدى البلد": "برنامج تكافل يشمل كل الأسر المصرية التي تملك اطفال من يوم لـ 18 سنة وتكون الاسرة لا مصدر دخل ثابت لها".





وتابع ياسر عبد السلام: "تكافل وكرامة يعتبر دعم نقدي والعملاء المسجلين على قاعدة بيانات تكافل وكرامة يبلغ حوالي ثلث المجتمع المصري حيث وصل العدد إلى 32 مليون مواطن ".



