علماء أوروبيون يؤكدون لقاح أسترازينيكا يسبب جلطات في الدماغ

قال فريقان من العلماء الأوروبيين، الذين يعملون بشكل مستقل، إنهم يعتقدون أنهم حددوا سبب حالة تخثر الدم النادرة التي حدثت لدى بعض الأشخاص بعد تلقي لقاح استرازينكا ضد فيروس كورونا - كوفيد 19 المستجد، و إذا كان هذا صحيحًا، فقد يعني بحثهم أن أي جلطات دموية تحدث يمكن علاجها بسهولة.





وكانت هناك تقارير في وقت سابق من الشهر الجاري عن حدوث ما يقرب من 30 جلطة دموية بعد التطعيم، بعضها قاتل، ما أدى إلى قيام أكثر من اثنتي عشرة دولة أوروبية بتعليق استخدام لقاح استرازينكا.





واستأنفت معظم الدول استخدامه، بعد أن أجرت وكالة الأدوية الأوروبية تحقيقًا وأعلنت يوم الخميس أن لقاح استرازينكا آمن وفعال.





وذكرت وكالة الادوية الاوروبية إن فوائد اللقاح تفوق بكثير المخاطر المحتملة - وأشار إلى أن معدل جلطات الدم بعد اللقاح كان في الواقع أقل من المعدل المتوقع في عموم السكان.





وحاليا، قال مجموعة من الباحثين الألمان، بقيادة البروفيسور أندرياس جرينشر بجامعة جرايفسفالد، الجمعة، في بيان إنهم يعتقدون أن لقاح استرازينكا، في بعض الحالات، يؤدي إلى فرط نشاط الصفائح الدموية في الدم، ما قد يتسبب بعد ذلك في الوفاة.





واضافوا إنه مشابه لما يحدث مع حالة تسمى نقص الصفيحات الناجم عن الهيبارين.