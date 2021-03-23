اقتصاد السعودية| مشروع ينبع 4 المستقل لتحلية المياه يحقق الإغلاق المالي





وقال تقرير صادر عن وكالة الأنباء السعودية " واس"، إن تكلفة المشروع تبلغ3.3 مليارات ريال وستساهم بـ 1,5 مليار ريال في إجمالي الناتج المحلي للمملكة، ليتم بناء المحطة وتشغيلها عبر القطاع الخاص لمدة 25 سنة من تاريخ التشغيل التجاري المقرر في الربع الرابع من العام 2023م، كما سيتم نقل مرافق المياه الخاصة بعد الإنشاء إلى المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة.





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وأوضح الرئيس التنفيذي للشركة المهندس خالد القريشي، أن الشركة السعودية لشراكات المياه نجحت في إنهاء إجراءات الإغلاق المالي بالتعاون الوثيق مع مجموعة المقرضين، وذلك لتوفير الدعم الكامل لمشاريع الاستثمار، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في التنمية المستدامة بإتاحة الفرصة للمستثمرين المحليين والأجانب للمشاركة في تنفيذ هذه المشاريع.





وبين أن المشروع يسهم في توفير فرص العمـل للشباب السعودي، ودعم الناتج المحلي والتنمية المتوازنة، حيث سيوفر 500 فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة خلال مرحلتي البناء والتشغيل بمعدل توطين يبلغ 40% في مرحلة الإنشاء وترتفع إلى 70% في مرحلة التشغيل، وذلك تحقيقا للأهداف الاستراتيجية الواردة في رؤية المملكة 2030 .





نجحت الشركة السعودية لشراكات المياه، في الوصول إلى الإغلاق المالي لمشروع محطة ينبع 4 المستقلة لتحلية المياه بسعة إنتاجية 450 ألف متر مكعب يوميًا بتقنية التناضح العكسي، ومرافق المياه الخاصة بالمشروع (خط نقل المياه ينبع-الرايس بطول 39 كم وسعة نقل 600 الف متر مكعب يوميًا)، الذي سينشأ بمركز الرايس التابع لمحافظة بدر بمنطقة المدينة المنورة.وأفاد القريشي أن مشروع ينبع 4 يعد الأول من نوعه ويتضمن محطة تحلية مياه بالإضافة إلى خط أنابيب نقل مياه تنفذ بواسطة القطاع الخاص، ويعد أول مشروع تحلية مياه في المملكة سيزود العاصمتين المقدستين مكة المكرمة والمدينة المنورة بمياه الشرب، وأول مشروع يضاف فيه خزن بمعدل إنتاج يومين تشغيليين بما يعادل 900 ألف متر مكعب ليسهم برفع التواجدية والموثوقية لمصادر المياه في المنطقتين، كما أنه من المشاريع التي تعتمد الطاقة النظيفة لتخفيض الانبعاثات الكربونية، وسيتم تركيب خلايا شمسية لانتاج الطاقة الكهربائية لتقليل استهلاك الكهرباء من الشبكة.