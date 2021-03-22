ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

مقابل 2 مليون دولار.. بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة التفاوض مع خاما بيليات

الإثنين 22/مارس/2021 - 09:40 م
خاما بيليات
خاما بيليات
Advertisements
حسن العمدة
كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات إدارة النادي مع النجم الكبير خاما بيليات جناح كايرز تشيفز الجنوب أفريقي.

وأكد المصدر فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن كل ما تردد فى ضم خاما بيليات لنادي بيراميدز مقابل 2 مليون دولار عارٍ تمامًا من الصحة ولن ولم نفاوض اللاعب من الأساس.

وشدد المصدر، على أن إدارة النادي كانت تسمع أن هناك مفاوضات مع 60 لاعبا فى الميركاتو الشتوي الماضي ونندهش من هذه الأحاديث وهذا من وحي خيال من البعض.

وتابع "الميركاتو الشتوي الماضي تعاقدنا مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي فقط، ولم نضم أي لاعب آخر".

من ناحية أخرى تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.

وأكد الكاف في خطابه أن بيراميدز سيحل ضيفا في الجولة الثالثة على الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية يوم ٤ أبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.

ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١١ أبريل، في الساعة التاسعة مساء.

ويحل بيراميدز في الجولة الخامسة ضيفا على نظيره نكانا الزامبي يوم ٢١ أبريل المقبل، حيث تقرر أن تقام المباراة على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.

مواعيد مباريات بيراميدز 

Rajaa * pyramids .. 4-4-2021
18:00 pm 
Mohamed IV stadium 
Casablanca 

Pyramids * rajaa .. 11-4-2021
21:00 pm 
30 June stadium 
Cairo 

Nkana * pyramids .. 21-4-2021
15:00 pm 
Levy mwanwasa stadium 
Ndola , Zambia
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

بيراميدز يخطف صفقة الزمالك المنتظرة

اليوم| سموحة يخضع لمسحة «كورونا».. وسامى يبدأ دراسة إنبى قبل المواجهة

صحيفة: الأهلي وبيراميدز الأقرب لضم خاما بيليات

بمشاركة بيراميدز.. الكاف يعلن موعد قرعة المجموعات لـ الكونفدرالية

أزمة تضرب مباراة بيراميدز والرجاء المغربي في الكونفدرالية

بيراميدز: 4 أيام راحة بعد العودة من تنزانيا

ترشيحاتنا

آبي أحمد يعترف: مصر تربح الحرب الدبلوماسية في أزمة سد النهضة ضد إثيوبيا

جنايات المنصورة تقضي بإعدام مغتصب ابنة عمه وقتلها بميت غمر

أول تعليق إماراتي على المبادرة السعودية لوقف إطلاق النار في اليمن

وقف شامل لإطلاق النار .. السعودية تعلن عن مبادرة لإنهاء الحرب في اليمن

قرار إداري عاجل .. إبراهيم الكفراوي قائما بأعمال المدير التنفيذي للأهلي بدلا من محمد مرجان

كامل الوزير: تكليف من الرئيس السيسي بمد القطار الكهربائي لـ العاشر من رمضان

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

السيسي يحذر والحكومة تتأهب .. هل يشهد رمضان ذروة الموجة الثالثة لكورونا؟

مواصفات تويوتا كورولا كوروس الجديد كليا 2021 بدولة الكويت

إم جي تكشف عن أحدث إصداراتها مارفيل R | صور