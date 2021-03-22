مقابل 2 مليون دولار.. بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة التفاوض مع خاما بيليات

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات إدارة النادي مع النجم الكبير خاما بيليات جناح كايرز تشيفز الجنوب أفريقي.





وأكد المصدر فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن كل ما تردد فى ضم خاما بيليات لنادي بيراميدز مقابل 2 مليون دولار عارٍ تمامًا من الصحة ولن ولم نفاوض اللاعب من الأساس.





وشدد المصدر، على أن إدارة النادي كانت تسمع أن هناك مفاوضات مع 60 لاعبا فى الميركاتو الشتوي الماضي ونندهش من هذه الأحاديث وهذا من وحي خيال من البعض.





وتابع "الميركاتو الشتوي الماضي تعاقدنا مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي فقط، ولم نضم أي لاعب آخر".



