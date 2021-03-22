مقابل 2 مليون دولار.. بيراميدز يكشف لـ صدى البلد حقيقة التفاوض مع خاما بيليات

كشف مصدر مسئول داخل نادي بيراميدز، عن حقيقة مفاوضات إدارة النادي مع النجم الكبير خاما بيليات جناح كايرز تشيفز الجنوب أفريقي.
وأكد المصدر فى تصريح لـ "صدى البلد"، أن كل ما تردد فى ضم خاما بيليات لنادي بيراميدز مقابل 2 مليون دولار عارٍ تمامًا من الصحة ولن ولم نفاوض اللاعب من الأساس.
وشدد المصدر، على أن إدارة النادي كانت تسمع أن هناك مفاوضات مع 60 لاعبا فى الميركاتو الشتوي الماضي ونندهش من هذه الأحاديث وهذا من وحي خيال من البعض.
وتابع "الميركاتو الشتوي الماضي تعاقدنا مع أسامة جلال مدافع منتخب مصر الأولمبي فقط، ولم نضم أي لاعب آخر".
من ناحية أخرى تلقى نادي بيراميدز إخطارا رسميا من الاتحاد الأفريقي بمواعيد مباريات الفريق في دور المجموعات من بطولة كأس الكونفدرالية، من الجولة الثالثة حتى الخامسة، مع ترك تحديد موعد الجولة السادسة والأخيرة لموعد لاحق.
وأكد الكاف في خطابه أن بيراميدز سيحل ضيفا في الجولة الثالثة على الرجاء المغربي بمركب محمد الخامس بمدينة كازبلانكا المغربية يوم ٤ أبريل المقبل، في السادسة مساء بتوقيت القاهرة.
ويستضيف بيراميدز نادي الرجاء المغربي في الجولة الرابعة، على استاد الدفاع الجوي بالقاهرة يوم ١١ أبريل، في الساعة التاسعة مساء.
ويحل بيراميدز في الجولة الخامسة ضيفا على نظيره نكانا الزامبي يوم ٢١ أبريل المقبل، حيث تقرر أن تقام المباراة على استاد ليفي موانواسا بمدينة ندولا في زامبيا في الساعة الثالثة عصرا بتوقيت القاهرة.
مواعيد مباريات بيراميدز
Rajaa * pyramids .. 4-4-2021
18:00 pm
Mohamed IV stadium
Casablanca
Pyramids * rajaa .. 11-4-2021
21:00 pm
30 June stadium
Cairo
Nkana * pyramids .. 21-4-2021
15:00 pm
Levy mwanwasa stadium
Ndola , Zambia