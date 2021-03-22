لميس الحديدي: العالم انقسم إلى فريقين بسبب لقاحات كورونا.. فيديو

قالت الإعلامية لميس الحديدي، إن حرب اللقاحات في العالم اشتعلت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.





وأضافت "الحديدي"، خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة"، المُذاع عبر فضائية "أون إي"، أن الدول انقسمت إلى دول تعطي وتوفر اللقاح لشعوبها ودول لا تستطيع أن تعطي اللقاح لشعوبها.





وأشارت إلى أن هناك معركة للقاحات بين روسيا والصين من جانب، ودول الاتحاد الأوروبي وأمريكا من جانب آخر، لافتة إلى أن وزيرة الصحة المصرية قالت إنه سيتم تسريع وتيرة التلقيح في مصر.



