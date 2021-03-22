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الضرائب: مخالفة عدم تقديم الإقرار الضريبي تصل لـ 2 مليون جنيه .. فيديو

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:17 م
رئيس مصلحة الضرائب
رئيس مصلحة الضرائب
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هاني حسين
كشف السيد صقر رئيس الإدارة المركزية بمصلحة الضرائب، العقوبة الموقعة على كل من لم يقدم إقراره الضريبي حتى نهاية مارس الحالي.
 
وقال  السيد صقر  في  حواره مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج " على مسئوليتي " المذاع على قناة " صدى البلد"، :"  عدم تقديم الإقرار الضريبي  حتى نهاية المهلة المحددة  يترتب عليه عقوبة وغرامة".

وأضاف السيد صقر:" في حال انتهاء المهلة هناك فترة مخالفة تقدر ب 60 يوما ولو قدم  الفرد الإقرار الضريبي  خلال فترة المخالفة ستكون العقوبة من 3  لـ 50 ألف جنيه".

وتابع السيد صقر:" لو لم يقدم الفرد  الإقرار الضريبي خلال فترة المخالفة المقدرة بـ  60 يوما، ترتفع المخالفة وتبدأ من 50 ألف جنيه  حتى 2 مليون جنيه".

 ولفت السيد صقر:"  كل الإجراءات التي تحكم العلاقة بين مصلحة الضرائب والممول أصبحت مميكنة ومنها التسيجل على المنظومة وتقديم الإقرار الضريبي والسداد ".
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