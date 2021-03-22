"رجال طائرة سموحة" يفوز على الجيش ويستعد لـ الأهلي

فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى سموحه على ضيفه الجيش بنتيجة3/صفر ، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب سموحه، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين.





ومن المقرر ان يلاقى سموحه فريق الأهلى فى السادسة من مساء الاثنين المقبل على ملعب الصالة المغطاة بسموحه.





يضم فريق سموحه اللاعبين:

أدهم أسامه، أشرف أبو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ، محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، احمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن.





يضم الجهاز الفنى للفريق :