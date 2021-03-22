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رياضة

"رجال طائرة سموحة" يفوز على الجيش ويستعد لـ الأهلي

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:19 م
صدى البلد
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حسام الحارتي
فاز الفريق الأول للكرة الطائرة بنادى سموحه على ضيفه الجيش بنتيجة3/صفر ، فى المباراة التى جمعت بين الفريقين مساء اليوم على ملعب سموحه، ضمن منافسات بطولة دورى المحترفين.

ومن المقرر ان يلاقى سموحه فريق الأهلى فى السادسة من مساء الاثنين المقبل على ملعب الصالة المغطاة بسموحه. 

يضم فريق سموحه اللاعبين:
أدهم أسامه، أشرف أبو الحسن ، محمد أبورية ، أحمد العشرى ،  محمود رضا ، أحمد جلال ، محمد جبل ، محمد يحيى ، محمد ممدوح ، محمد الحسيني ، هشام غريب ، احمد عزمى ، داريل البو ، محمد الغول ، محمد شوقى ، محمد عادل ، عمر حسن.

يضم  الجهاز الفنى للفريق :
الكابتن طارق الزفتاوي مدير فنى، الكابتن مصطفي القاضى مدرب عام، أحمد التمامى مدرب ومحلل تقنى، الكابتن رجب عبد النبي دير ادارى، وإبراهيم جمعة اخصائي تأهيل، دكتور محمود المراغى طبيب الفريق، دكتور عمر مؤمن علاج طبيعي، دكتور وليد عبدالمنعم مخطط أحمال.
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