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رياضة

رئيس لجنة الشباب بالبرلمان يدعم المنتخب قبل السفر لكينيا

الإثنين 22/مارس/2021 - 10:37 م
صدى البلد
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ريهام بكير
حرص الدكتور محمود حسين رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب على حضور تدريب المنتخب الوطني الأول لكرة القدم باستاد القاهرة الدولي، لدعم الجهاز الفني واللاعبين قبل السفر إلى كينيا لمواجهة منتخبها يوم الخميس المقبل في مباراة الجولة الخامسة من التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية بالكاميرون يناير المقبل.

وحرص رئيس اللجنة على التواجد بالاستاد في حضور الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والمهندس أحمد مجاهد رئيس اللجنة الثلاثية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة، وأحمد حسام عضو اللجنة.

وتمنى رئيس لجنة الشباب التوفيق للمنتخب والجهاز الفني بقيادة حسام البدري وجميع اللاعبين مؤكدا على ثقته الكبيرة في الفريق هو وجميع أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان وقدرتهم على العودة من نيروبي بفوز وثلاث نقاط وتأهل رسمي إلى كأس أفريقيا.


شدد الدكتور محمود حسين على أن الدولة تولي اهتماما كبيرا بالمنتخب الوطني الأول وكذلك المنتخب الأولمبي الذي يستعد للمشاركة في أولمبياد طوكيو الصيف المقبل، ولجنة الشباب والرياضة بالنواب ستكون داعما للمنتخبين في جميع المراحل المقبلة لتحقيق أحلام وطموحات الشعب المصري العاشق لكرة القدم.

أضاف رئيس لجنة الشباب والرياضة بأن لجنته تولي اهتماما بالغا بجميع المنتخبات التي تمثل مصر في جميع الألعاب والبطولات الدولية، وتتابع باهتمام شديد استعدادات المنتخبات للمشاركة في الدورتين الأولمبية والبارالمبية في طوكيو الصيف المقبل.
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