ضبط شخصين يزوران المحررات الرسمية بالإسكندرية

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ولا سيما جرائم تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للجهات المختلفة.









أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام شخصين (مدير مكتب للمقاولات العمومية والتسويق العقارى وعامل بذات المكتب- مقيمان بمحافظة الإسكندرية) بممارسة نشاط إجرامي فى مجال تزوير المحررات الرسمية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية متخذين من مكتب المقاولات والتسويق العقارى الذى يعملان به والكائن مقره بدائرة قسم شرطة سيدى جابر بالإسكندرية، وكرًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى وترويج المحررات المزورة لراغبى الحصول عليها ممن لديهم موانع قانونية تحول دون حصولهم عليها بالطرق المشروعة وذلك نظير مبالغ مالية يتحصلان عليها منهم.









عقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن الإسكندرية تم ضبطهما وبتفتيش مقر المكتب المشار إليه عُثر بداخله على (العديد من المستندات والمحررات والأختام "مزورة بالكامل" - كمية كبيرة من طوابع الدمغات المقلدة - جهاز كمبيوتر محمل يحوى نماذج المحررات والأختام المضبوطة ونماذج لأختام شعار الجمهورية المقلدة - طابعة ألوان تُستخدم فى طباعة المستندات المزورة- هاتف محمول يحوى العديد من الرسائل النصية والمحادثات الصوتية على برنامج "واتس آب" الدالة على نشاطهما الآثم).









بمواجهة المتهمين المذكورين أقرا بنشاطهما الإجرامى على النحو المشار إليه.









وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.