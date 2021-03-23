«ميت فل و14».. حكاية مثل أصله فرعونى

تحكي الأمثال الشعبية جزءا كبيرا من ثقافات الشعوب المختلفة.. والسير الشعبية مليئة بالحكايات والأساطير، ويستعين بها دائما لتأكيد صحة ما يقول، أو كوسيلة أختصار سريعة الكلام بدءا عن ذكر الموقف والتكلم بحديث طول.





ولكن خلف كل مثل قصة وحكاية ضرب لها الكلام وصار مثلا ، ونستعرض لكم فى التقرير القادم عن قصة مثل يجرى على لسان جميع المصريين دون ان يعرف معناه:





«ميت فل و14» مثل يقوله المصريين ليعبروا عن مدى كمال اى شئ يتحدثون عنه.





وتميز المصري القديم بفنه والذى استطاع بفضل فنه وموهبته أن يخلد ذكره وحضارته لمائة الآلاف من السنين على جدران المعابد يسجل سير ملوكه واحداث أيامه ومعاركه من خلال فنه ورسمه لشخصيات ملوكه.





فكان لكل كائن، عدد محدد من المربعات لا يجوز الخروج عنها، وكان طول الإنسان العادي في الرسومات 19 مربعًا، وعرضه 6 مربعات، أي أن 6 ×19 = 114 فجاءت هذه الجملة الأشهر لدى المصريين.



