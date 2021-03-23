واعظات الأوقاف أمام جبل المناجاة ودير سانت كاترين..صور

زارت واعظات وزارة الأوقاف معالم مدينة سانت كاترين، بعد انتهاء حملتهم التوعوية اليوم التقطوا الصور التذكارية أمام جبل المناجاة ودير سانت كاترين وجبل موسي وكان في استقبالهم الشيخ اسماعيل الراوي وكيل وزارة الأوقاف واللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين .





جابت واعظات وزارة الاوقاف وديان جنوب سيناء لتوعية السيدات البدويات بصحيح الدين الإسلامي الحنيف حيث توجهت الواعظات اليوم لمدينة سانت كاترين ووديانها وذلك بالتنسيق والتعاون مع محافظة جنوب سيناء.





وعقدت قافلة الواعظات محاضرة بوادي الطرفة بمدينة سانت كاترين بحضور اللواء طلعت العناني رئيس مدينة سانت كاترين والشيخ اسماعيل الرواي وكيل ووزارة الاوقاف بجنوب سيناء.





واكدت الواعظة رابحة صلاح الدين خلال محاصرتها إن الإسلام كرم المرأة واعطاها حقوقا كانت تفتقدها قبل الاسلام وكذلك منحها حقوقا لم تمنحها لها الاديان الاخري مشيرة ان الاسلام اوصي بالاحسان إليها والانفاق عليها ولو كانت صاحبة مال وايا كان موقعها .

واشارت الواعظة فاطمة موسي إن القرآن الكريم منهج حياة جاء ليبين للبشرية طريق نجاحها وتقدمها ورقيها وليحدد كل شئ.





واكدت الواعظة هالة محمد ربيع إن الله مدح رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعالى " وإنك لعلي خلق عظيم ".





واكدت الواعظة دينا محمد جدامي إن المرأة هي عماد البناء في المجتمع وما كان الا لعظم الدور الذي تلعبه في تاسيس المجتمع .