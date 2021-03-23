97 ألفا و500 إصابة كورونا نشطة في الأردن

أظهر موقع "وورد ميتر" المختص في رصد الإحصائيات بشأن وباء كورونا، ارتفاع عدد اصابات كورونا النشطة في الأردن إلى 97 ألفا و500 حالة، حتى صباح الثلاثاء.





ووفق الموقع العالمي توفي 5985 شخصا في الأردن جراء الفيروس، بعد أن سجلت المملكة 109 حالات وفاة الاثنين.





وبلغ عدد الاصابات المسجلة في المملكة منذ ظهور الوباء 544 ألفا و724 حالة، وفق بيانات وزارة الصحة، ما يضع الأردن في المرتبة 36 عالميا بعدد الاصابات التراكمي.





كما بلغ عدد المتعافين من الفيروس 441 ألفًا و239 حالة.





عالميا بلغ اجمالي الاصابات حول العالم 124 مليونا و312 الفا و526 حالة، شفي منها 100 مليون و290 ألفا و711 حالة.







