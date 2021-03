علاج المغص الكلوى بالمنزل .. طرق متعددة أغربها اللافندر

يبحث كثيرون عن كيفية علاج المغض بالمنزل وفي الحقيقة فإنه يختلف من حالة لأخرى حسب عوامل عديدة من بينها نوع الحصاة وسببها.





علاج المغص الكلوي بالمنزل في حالة الحصوات الصغيرة وظهور أعراض قليلة لن يتطلب علاجًا قويا فيمكن التخلص منها عن طريق:





شرب الماء

شرب كمية تتراوح بين 1.8 إلى 3.6 لتر في اليوم سيبقي البول مخففًا وقد يمنع تكون الحصوات أيضا ما لم يخبرك طبيبك بخلاف ذلك .





مسكنات الالم

يمكن أن يسبب تمرير حجر صغير بعض الالم لتخفيفه يمكن أخذ مسكنات الألم مثل إيبوبروفين (أدفيل ، وموترين آي بي ، وغيرهما) أو نابروكسين الصوديوم "أليف".





قد يعطيك طبيبك دواء للمساعدة في إخراج حصوات الكلى المعروفة باسم حاصرات ألفا ، ، وتعمل على إرخاء العضلات في الحالب ، مما يساعد على إخراج حصوات الكلى بسرعة أكبر وبألم أقل، تشمل أدوية حاصرات ألفا تامسولوسين (فلوماكس) وتوليفة الدواء دوتاستيريد وتامسولوسين "جالين"





لايمكن علاج حصوات الكلى بالمنزل اذا كان حجمها كبيرا فلابد من علاجها فى المستشفى أو العيادة وفق الاجراءات التى يحددها الطبيب ويري انها مناسبة لحالتك .. ابرزها التفتيت بالموجات الصوتية والجراحة.





النعناع للمغص الكلوى

ومن اكثر المعتقدات التى تحتاج للتصحيح هى استخدام النعناع للمغص الكلوى خاصة الناتج عن تكون الحصوات وجاء هذا المعتقد من أن النعناع فى الحقيقة يساعد في تحسين وظائف الكلى الجيدة ، ولكنه ضار ولا ينصح به فى حالة معاناة الانسان من حصوات الكلى .









الاكل المناسب للمغص الكلوي

من المهم معرفة الاكل المناسب للمغص الكلوى وتناوله للمساعدة فى العلاج والوقاية من الاصابة بحصوات جديدة.

الماء

اشرب الماء طوال اليوم بالنسبة للأشخاص الذين لديهم تاريخ من الإصابة بحصوات الكلى ، يوصي الأطباء عادةً بشرب كمية كافية من السوائل لاخراج حوالي 2 لتر من البول يوميًا، واحيانا يطلب الطبيب قياس كمية البول عند المريض للتأكد من تناوله كمية كافية من المياه.





إذا كنت تعيش في مناخ حار وجاف أو تمارس الرياضة بشكل متكرر ، فقد تحتاج إلى شرب كمية اكبر من الماء لإنتاج كمية كافية من البول واعلم انه إذا كان بولك خفيفًا وواضحًا ، فمن المحتمل أنك تشرب كمية كافية من الماء.





قلل من تناول الأطعمة الغنية بالأكسالات

إذا كنت تميل إلى تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم ، فقد يوصي طبيبك بتقييد الأطعمة الغنية بالأوكسالات مثل الراوند والبنجر والبامية والسبانخ والسلق السويسري والبطاطا الحلوة والمكسرات والشاي والشوكولاتة والفلفل الأسود ومنتجات الصويا.





اختر نظامًا غذائيًا منخفض الملح والبروتين الحيواني

قلل من كمية الملح التي تتناولها واختر مصادر البروتين غير الحيوانية ، مثل البقوليات. ضع في اعتبارك استخدام بديل الملح ، مثل السيدة داش.

الكالسيوم

استمر في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ، لكن كن حذرًا مع مكملات الكالسيوم، لا يؤثر الكالسيوم الموجود في الطعام على خطر الإصابة بحصوات الكلى واستمر في تناول الأطعمة الغنية بالكالسيوم ما لم ينصح طبيبك بخلاف ذلك.





اسأل طبيبك قبل تناول مكملات الكالسيوم فقد ارتبطت بزيادة خطر الإصابة بحصوات الكلى ويمكنك تقليل المخاطر عن طريق تناول المكملات الغذائية مع وجبات الطعام ويمكن أن تؤدي النظم الغذائية منخفضة الكالسيوم إلى زيادة تكوين حصوات الكلى لدى بعض الأشخاص.





اطلب من طبيبك إحالتك إلى اختصاصي تغذية يمكنه مساعدتك في وضع خطة أكل تقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى.









علاج المغص الكلوي بالبقدونس

يعد علاج المغص الكلوي بالبقدونس ن اشهر العلاجات الطبيعية المستخدمه فى التخلص من الام الكلى والاملاح والحصوات خاصة عند تناوله في صورة شاي ساخن أو عصير .





يساعد على زيادة اخراج وكمية البول الذي يمر بالكلى مما يساعد في القضاء على أي تراكم للبكتيريا في المسالك البولية ويحارب العدوى. إذا كان عصير البقدونس يبدو ليس لذيذا ، فحاول إضافته إلى العصائر مع عصير التوت البري لإخفاء النكهة.





علاج المغص الكلوي المفاجئ بالاعشاب

يعد علاج المغص الكلوي المفاجئ بالاعشاب من الامور المهمة التى يجب معرفتها للتمكن من التخلص من الالم بسرعة حال عدم توفر الادوية أو الإصابة بالحصوات الصغيرة التى يمكن علاجها دون تدخلات طبية .





الفاصوليا الحمراء

يساعد فيتامين ب الموجود في الفاصوليا على إذابة وطرد الحصى ويساعد في الأداء العام للكلى كما انها تجل مؤشر منخفض لنسبة السكر في الدم وهو أمر جيد لمرضى السكر وتحتوي على المعادن الأساسية التي تساعد في خفض نسبة الكوليسترول في الدم وتساعد على فقدان الوزن.





الرمان

الرمان مصدر غني بالألياف وفيتامين ب وفيتامين ج وفيتامين ك والبوتاسيوم، إنه مليء بمضادات الأكسدة التي تحافظ على صحة الكلى ويساعد البوتاسيوم الموجود في الرمان في منع تكون حصوات الكلى، كما أنه يقلل من مستوى حموضة البول مما يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى في المستقبل.





البامية

تساعد في منع تبلور المواد الكيميائية في الكلى وتحتوي على جميع المعادن والعناصر الغذائية الأساسية اللازمة للحصول على جسم صحي فهى غنية بالمغنيسيوم ولها خصائص مضادة للالتهابات ومضادة للأكسدة





التمر

التمر مليء بالمنجنيز والنحاس والمغنيسيوم والعناصر الغذائية الأساسية الأخرى ويحتوي على كمية عالية من الألياف التي يمكن أن تساعد في تقليل خطر الإصابة بحصوات الكلى.





المغنيسيوم الموجود في التمر يساعد على تطهير الكلى ويطرد السوائل والحصى غير الضرورية من الكلى ونقع التمر في الماء طوال الليل وتناوله في اليوم التالي ..هذا يجعله علاجًا رائعًا لحصوات الكلى.





زيت اللافندر

توصلت دراسة حديثة فى مجال العلاج بالراوئح إلى أن زيت اللافندر فعال فى علاج المغص الكلوى وتقليل الشعور بالالم وسرعة التخلص منه

تشير هذه النتائج إلى أن استخدام العلاج بالروائح وهو طريقة علاج غير دوائية خاصة زيت اللافندر ويساعد لطرق العلاج التقليدية سيساعد في تقليل الألم ، خاصة عند المرضى الإناث.





