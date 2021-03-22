أضرار الليمون للرجال .. كوارث متعددة عند تناوله بهذه الطرق

تحدث اضرار الليمون للرجال عند الاكثار منه أو تناوله بشكل مستمر لفترة طويلة أو استخدامه لبشكل خاطئ مثل وضعه على الجلد ، ووفقًا لدراسة نشرت في عام 2016 من قبل الزراعة والموارد الطبيعية ، عندما تم خلط عصير الليمون مع السائل المنوي ، أصيبت الحيوانات المنوية بالشلل على الفور وتشوهت بشكل دائم.





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ومن بين أضرار الليمون للرجال أن الاكثار منه يرفع نسبة الحديد فى الجسم وهذا أمر له العديد من المضاعفات الصحية الخطيرة من بينها إضعاف الخصيتين .





وفي دراسات اخرى وجد ان اضرار الليمون على الرجال محدودة جدا وترتبط فقط بتناوله بكميات كبيرة أو على الريق بل وجد انه فى حال شرب عصير الليمون بكميات مناسبة فإنه يعزز صحة الجهاز التانسلي للرجال ولكن لا تستهلك عصير الليمون لعلاج العقم عند الرجال الا بعد استشارة الطبيب المتابع لحالتك.





أضرار الليمون على القلب

لاتحدث اضرار الليمون على القلب بشكل مباشر وانما تقع نتيجة تأثير الليمون أو بمعنى ادق الاستخدام الخاطئ له على العديد من العناصر والمواد الموجودة في الجسم ومنها ارتفاع مستويات الحديد في الدم تؤدي إلى مشكلات صحية خطيرة ومن بينها امراض القلب وحدوث قصور وظائفه.





أضرار الليمون على الكلى

لايتوقع البعض اضرار الليمون على الكلى لكنه فى الحقيقة ضار على الكلى والمرارة ايضا سواء فى الاصحاء أو المرضى ويمكن ان يسبب العديد من المضاعفات الصحية الاخرى.





ومن أبرز أضرار الليمون على الكلى انه احد اسباب تكون حصوات الكلى لاحتواءه على الأوكسالات التى تؤثر على امتصاص الكالسيوم مما يسبب حصى الكلى ، هذا بالاضافة الى اضرار الليمون على الكلى الناتجة عن زيادة الحديد فى الجسم مما يتسبب فى تعرض اعضاء الجسم للتلف وفى مقدمتها الكلى.





ويجب على المرضى تجنبه قدر الامكان واستشارة الطبيب المتابع للحالة واستشارى التغذية وذلك لأن أضرار الليمون على الكلى كثيرة ومتعددة.





أضرار الليمون على الكبد

تقع اضرار الليمون على الكبد عند الاكثار منه أو تناوله بشكل يومي حيث يتسبب فى ارتفاع نسبة الحديد فى الجسم مما يضر الكبد بشكل كبير .





هذا بالاضافة الى تناول الليمون يتفاعل مع بعض العلاجات الطبي ومن بينها ادوية الكبد حتى وان كانت تعتمد على الاعشاب.

توصي دراسة يابانية أخرى أن يتجنب المرضى تناول عصير الحمضيات أثناء تناول الأدوية لأن العصير قد يتفاعل معها ، مما يتسبب في مخاطر محتملة وحتى بالنسبة لتناول الليمون مع الادوية العشبية يجب توخى الحذر التام حيث لا توجد معلومات كافية عن تفاصيل التفاعلات التي قد تحدث لماء الليمون مع الأعشاب.





كمية الليمون المسموح بها يوميا

تعتمد كمية الليمون المسموح بها يوميا على عمر المستخدم وصحته وما إلى ذلك، و لا توجد معلومات علمية كافية لتحديد الجرعة المثالية بشكل دقيق من ماء الليمون أو تناول الليمون، ولكن من الأدلة القصصية فإن كوبًا أو كوبين من ماء الليمون (حوالي 120 مل) في اوقات الحر الشديد لترطيب الجسم .









المصادر

stylecraze

sehat