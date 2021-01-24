المغص الكلوي أثناء الحمل يشكل خطرا على صحة الأم والجنين، ومن المحتمل أن يؤدي إلى آثار ضارة خطيرة. وحسب موقع "pubmed"، فإنأثناء الحمل يشكل خطرا على صحة الأم والجنين، ومن المحتمل أن يؤدي إلى آثار ضارة خطيرة. طريقة علاج المغص الكلوي.. المغص الكلوي هو نوع من الألم يشعر به الكثير من الأشخاص بعد الإصابة بحصوات المسالك البولية، والتي يمكن علاجها بالعقاقير الطبية والعلاجات المنزلية





طريقة علاج المغص الكلوي





النعناع للمغص الكلوي ،يحتوي النعناع على مواد تساعد على تهدئة المعدة بشكل فعال، فينصح الأطباء بتناول كوبًا من النعناع الدافئ يوميًا عند الشعور بالمغص الكلوي. النعناع على مواد تساعد على تهدئة المعدة بشكل فعال، فينصح الأطباء بتناول كوبًا من النعناع الدافئ يوميًا عند الشعور

يجب عليك نقع أوراق النعناع الطازجة في الماء المغلي لبعض دقائق، ثم صب النعناع في كوب مناسب، وقومي بتناوله يوميا.





روشتة لعلاج المغص الكلوي

يمكن أن تحدث حصوات الكلى أيضًا بسبب تراكم حمض البوليك، وينتج تراكم حمض اليوريك عن استقلاب البروتين، حيث يعاني المريض من المغص بسبب تلك الحصوات.





ونقدم خلال السطور التالية الأكلات المناسبة للمغص الكلوي إ ذا كان تناول الكالسيوم منخفضًا ، فقد ترتفع مستويات الأوكسالات، يُفضل الحصول على الكالسيوم من الطعام، بدلًا من المكملات الغذائية، لأنها مرتبطة بتكوين حصوات الكلى.





تشمل المصادر الجيدة للكالسيوم الحليب والزبادي والجبن وأنواع أخرى من الجبن، تشمل المصادر النباتية للكالسيوم البقوليات المحتوي على الكالسيوم والخضروات ذات اللون الأخضر الداكن والمكسرات والبذور ودبس السكر الأسود.





علاج المغص الكلوي بالبقدونس

حصوات الكلى وقد استخدم منذ فترة طويلة في الأدوية التقليدية. البقدونس من الأعشاب النباتية الصحية التي تزيل السموم من الجسم بسهولة، كما تعمل على إزالة الرواسب المتراكمة والدهون الضارة من الجسم، كما أنه يزيل السموم التي تساهم في تكوينوقد استخدم منذ فترة طويلة في الأدوية التقليدية.





امزج واحدًا أو أكثر من أعواد البقدونس بالماء، واشرب العصير طوال اليوم.





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علاج المغص الكلوي المفاجئ بالاعشاب

1- خل التفاح

الكلى، ويمكن أن يساعد خل التفاح في تخفيف الألم الناجم عن الحصى. خل التفاح يحتوي على حمض الخليك، وحمض الخليك يساعد على إذابة حصوات، ويمكن أن يساعد خل التفاح في تخفيف الألم الناجم عن الحصى.





وجدت إحدى الدراسات المعملية أن خل التفاح كان فعالًا في المساعدة في تقليل تكوين حصوات الكلى، ويمنع الإصابة بالمغص الكلوي.





2- عصير الريحان

يحتوي الريحان على حمض الأسيتيك الذي يساعد على تكسير حصوات الكلى وتقليل الألم، كما أنها مليئة بالعناصر الغذائية، تم استخدام هذا العلاج تقليديا لاضطرابات الجهاز الهضمي والالتهابات.





هناك مضادات الأكسدة والعوامل المضادة للالتهابات في عصير الريحان ، وقد تساعد في الحفاظ على صحة الكلى.





استخدم أوراق الريحان الطازجة أو المجففة لصنع الشاي وشرب عدة أكواب في اليوم، يمكنك أيضًا عصر الريحان الطازج في العصارة أو إضافته إلى عصير.





علاج المغص الكلوي بسبب البرد





شرح الدكتور أحمد صبري استشاري السمنة والتغذية؛ فوائد مشروب أوراق الليمون المغلي..



وأوضح أنه يعد علاجًا فعالًا للالتهابات بأنواعها المختلفة، وخاصة تلك الناتجة عن العدوات الفيروسية والجرثومية المختلفة والتي تتسبب في العديد من الأمراض على رأسها النزلات الشعبية والإنفلونزا والسعال والزكام والبرد وغيرها.

وأضاف أن يساعد أوراق الليمون بشكل كبير على تهدئة القصبات وتساعد على توسيع الشعب الهوائية وتسهل من عملية التنفس، وتخلص من تراكم البلغم والمخاط وغيره.

كما أن يساعد في التخلص من حالات عسر البول والمغص الكلوي، كما تساعد بشكل كبير على التخلص من الحصوات التي تتشكل في المرارة والأمعاء.

·التخلص من الحصوات التي تتراكم في القنوات البولية، وتساعد إلى حد كبير للتخلص من المغص الكلوي وغيره.

·يساعد على علاج مشاكل الجهاز الهضمي المختلفة، كونها تزيد من استرخاء عضلات المعدة والأمعاء، وتعتبر طاردة للغازات والانتفاخات، وهي ملائمة وآمنة جدًا للاستخدام من مختلف الأعمار، سواء الأطفال أو الكبار في السن أو غيرهم.

·يستخدم كعامل فعال جدًا لخفض الحرارة المرتفعة، كما وتنظم إلى حد كبير من ضغط الدم وتحول دون ارتفاعه، وبالتالي تقي من العديد من الأمراض الخطيرة المرافقة لهذه الحالة بما فيها أمراض القلب والشرايين.

يخلص الجسم من السموم المتراكمة فيه، وتساعد على طرحها خارجًا، مما ينعكس بشكل إيجابي على صحته وقوته.

· يساعد على تدمير وتحليل الأورام التي تنمو في المعدة بشكل خاص، وتعتبر عاملًا وقائيًا من الخلايا السرطانية التي تسبب مرض السرطان بأنواعه المختلفة بشكل عام، والتي تشكل تهديدًا حقيقيًا على حياة الإنسان.



النعناع للمغص الكلوي



النعناع للمغص الكلوي ،يحتوي النعناع على مواد تساعد على تهدئة المعدة بشكل فعال، فينصح الأطباء بتناول كوبًا من النعناع الدافئ يوميًا عند الشعور بالمغص الكلوي يجب عليك نقع أوراق النعناع الطازجة في الماء المغلي لبعض دقائق، ثم صب النعناع في كوب مناسب، وقومي بتناوله يوميا.

الأكل المناسب للمغص الكلوي فاصوليا تبدأ حصوات الكلى في التكون عندما يتشكل بسبب الجفاف ، يتحول البول إلى جزيئات مشبعة وغير قابلة للذوبان من الأكسالات تبدأ في التبلور. تحتوي حبوب ياردلونج على عدد أقل من الأوكسالات وبالتالي قد تساعد في منع تكوين بلورات الأكسالات في الكلى.

-البصل تلعب العادات الغذائية دورًا حيويًا في الوقاية من حصوات الكلى. يمكن أن يكون البصل المفروم والطازج جزءًا من نظام غذائي منخفض الأوكسالات ويمكن أن يقلل من خطر الإصابة بحصوات الكلى إلى الحد الأقصى. قم بتضمينها يوميًا في نظامك الغذائي عن طريق إضافتها إلى الكاري أو الحساء أو عن طريق تناولها نيئة.

الكزبرة أوراق الكزبرة النيئة منخفضة جدًا في أكسالات. قد يساعد إضافتها إلى وجبات الطعام في منع خطر تكوين حصوات أكسالات الكالسيوم. أيضًا ، قد تساعد العناصر الغذائية الأخرى في أوراق الكزبرة مثل الكالسيوم والبوتاسيوم وبيتا كاروتين في تحسين أداء الكلى.

كوسة تساعد الكوسة على منع تكون الحصوات مثل الخيار والبصل. فهي تساعد على زيادة محتوى الماء في الجسم ، مما يساعد على طرد بلورات الأكسالات من الكلى

الزبادي قليل الدسم الأطعمة الغنية بالكالسيوم لها آثار وقائية ضد تكون حصوات الكلى. وفقًا لدراسة نُشرت في المجلة السريرية للجمعية الأمريكية لأمراض الكلى ، فإن الزبادي قليل الدسم غني بالكالسيوم ، وبالتالي يساعد على ربط جزيئات الأكسالات وإخراجها من الكلى.



المراجع من موقع pubmed

مسببات وتشخيص وعلاج المغص الكلوي أثناء الحمل