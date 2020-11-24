علاج آلام الظهر والعمود الفقري

انتشرت آلام الظهر، فى الآونة الأخيرة ولم تفرق بين صغير وكبير، وأصبح الاغلبية يتشكون من ألم الظهر، ويرجع ذلك لعدد من الأسباب، فما هو علاج آلام الظهر.





أدوية تسكين آلام الظهر

يمكن لأدوية تسكين الآلام المتاحة دون وصفة طبية (OTC) ، والتي عادةً ما تكون مضادات الالتهاب غير الستيرويدية ( NSAID ) ، مثل الإيبوبروفين ، أن تخفف الشعور بعدم الراحة. قد يؤدي تطبيق كمادة ساخنة أو كيس ثلج على المنطقة المؤلمة أيضًا إلى تقليل الألم.

يمكن أن تساعد الراحة من النشاط الشاق ، لكن الحركة ستخفف من التصلب وتقليل الألم ومنع العضلات من الضعف.

العلاج الطبي لآلام الظهر

إذا لم تخفف العلاجات المنزلية من آلام الظهر ، فقد يوصي الطبيب بالأدوية التالية أو العلاج الطبيعي أو كليهما.

الأدوية : قد تتطلب آلام الظهر التي لا تستجيب بشكل جيد لمسكنات الألم التي تصرف بدون وصفة طبية وصفة طبية من مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية. يمكن وصف الكودايين أو الهيدروكودون ، وهما من المواد المخدرة ، لفترات قصيرة. هذه تتطلب مراقبة دقيقة من قبل الطبيب. في بعض الحالات ، يمكن استخدام مرخيات العضلات.

يمكن وصف مضادات الاكتئاب ، مثل الأميتريبتيلين amitriptyline ، ولكن الأبحاث جارية لمعرفة مدى فعاليتها ، والأدلة متضاربة.

العلاج الطبيعي: قد يساعد تطبيق الحرارة والجليد والموجات فوق الصوتية والتحفيز الكهربائي - بالإضافة إلى بعض تقنيات إطلاق العضلات على عضلات الظهر والأنسجة الرخوة - في تخفيف الألم.

مع تحسن الألم ، قد يقدم المعالج الطبيعي بعض تمارين المرونة والقوة لعضلات الظهر والبطن. قد تساعد أيضًا تقنيات تحسين الوضع.

سيتم تشجيع المريض على ممارسة التقنيات بانتظام ، حتى بعد زوال الألم ، لمنع تكرار آلام الظهر.

حقن الكورتيزون: إذا لم تكن الخيارات الأخرى فعالة ، فيمكن حقنها في الحيز فوق الجافية ، حول النخاع الشوكي. الكورتيزون دواء مضاد للالتهابات. يساعد في تقليل الالتهاب حول جذور الأعصاب. يمكن أيضًا استخدام الحقن لتخدير المناطق التي يُعتقد أنها تسبب الألم.

البوتوكس : وفقًا لبعض الدراسات المبكرة ، يُعتقد أن البوتوكس ( سم التسمم الغذائي ) يقلل الألم عن طريق شل العضلات الملتوية في التشنج. هذه الحقن فعالة لمدة 3 إلى 4 أشهر.

الجر : تستخدم البكرات والأوزان لتمديد الظهر. قد يؤدي ذلك إلى عودة القرص الغضروفي إلى موضعه. يمكن أن يخفف الألم أيضًا ، ولكن فقط أثناء استخدام الجر.

العلاج السلوكي المعرفي (CBT): يمكن أن يساعد العلاج السلوكي المعرفي في إدارة آلام الظهر المزمنة من خلال تشجيع طرق التفكير الجديدة. قد تشمل تقنيات الاسترخاء وطرق الحفاظ على الموقف الإيجابي. لقد وجدت الدراسات أن المرضى الذين يعانون من العلاج المعرفي السلوكي يميلون إلى أن يصبحوا أكثر نشاطًا ويمارسون التمارين الرياضية ، مما يؤدي إلى انخفاض خطر تكرار آلام الظهر.

العلاجات التكميلية

يمكن استخدام العلاجات التكميلية جنبًا إلى جنب مع العلاجات التقليدية أو بمفردها.

قد يساعد العلاج بتقويم العمود الفقري وتقويم العظام والشياتسو والوخز بالإبر على تخفيف آلام الظهر ، فضلًا عن تشجيع المريض على الشعور بالاسترخاء.

أخصائي تقويم العظام متخصص في علاج الهيكل العظمي والعضلات.

يعالج مقوم العظام مشاكل المفاصل والعضلات والعظام. التركيز الرئيسي هو العمود الفقري.

شياتسو ، المعروف أيضًا باسم علاج ضغط الإصبع ، هو نوع من التدليك حيث يتم تطبيق الضغط على طول خطوط الطاقة في الجسم. يمارس معالج الشياتسو الضغط بالأصابع والإبهام والمرفقين.

ينشأ الوخز بالإبر من الصين. وهي تتكون من إدخال إبر دقيقة ونقاط محددة في الجسم. يمكن أن يساعد الوخز بالإبر الجسم على إطلاق مسكنات الألم الطبيعية - الإندورفين - بالإضافة إلى تحفيز الأنسجة العصبية والعضلية.

تتضمن اليوجا أوضاعًا وحركات وتمارين تنفس محددة. قد يساعد البعض في تقوية عضلات الظهر وتحسين الوضع. يجب الحرص على أن التمارين لا تجعل آلام الظهر أسوأ.

أعطت الدراسات حول العلاجات التكميلية نتائج متباينة. حصل بعض الأشخاص على فائدة كبيرة ، بينما لم يحصل عليها آخرون. من المهم ، عند التفكير في العلاجات البديلة ، الاستعانة بمعالج مسجل ومؤهل جيدًا.

التحفيز الكهربائي للأعصاب عبر الجلد (TENS) علاج شائع للمرضى الذين يعانون من آلام الظهر المزمنة. تقوم آلة التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد (TENS) بتوصيل نبضات كهربائية صغيرة إلى الجسم من خلال أقطاب كهربائية توضع على الجلد.

يعتقد الخبراء أن التحفيز الكهربائي للعصب عبر الجلد يشجع الجسم على إنتاج الإندورفين وقد يمنع إشارات الألم التي تعود إلى الدماغ. قدمت الدراسات التي أجريت على التحفيز الكهربائي للعصب عن طريق الجلد نتائج مختلطة. لم يكشف البعض عن أي فوائد ، بينما أشار البعض الآخر إلى أنه قد يكون مفيدًا لبعض الأشخاص.

يجب استخدام آلة TENS تحت إشراف الطبيب أو أخصائي الصحة.

لا ينبغي استخدامه من قبل شخص:

حامل

لديه تاريخ من الصرع

لديه جهاز تنظيم ضربات القلب

له تاريخ أمراض القلب

يعتبر التحفيز الكهربائي للعصب عن طريق الجلد "آمنًا وغير جراحي وغير مكلف وصديق للمرضى" ويبدو أنه يقلل الألم ، ولكن هناك حاجة إلى مزيد من الأدلة لتأكيد فعاليته في تحسين مستويات النشاط.

جراحة

جراحة آلام الظهر نادرة جدًا. إذا كان المريض يخضع لعملية جراحية للقرص المنفتق ، فقد يكون خيارًا ، خاصةً إذا كان هناك ألم مستمر وضغط عصبي يمكن أن يؤدي إلى ضعف العضلات.

تشمل أمثلة الإجراءات الجراحية ما يلي:

الانصهار : يتم ربط فقرتين معًا ، مع إدخال طعم عظمي بينهما. يتم تجبير الفقرات مع ألواح معدنية أو براغي أو أقفاص. هناك خطر أكبر بشكل ملحوظ من أن يتطور التهاب المفاصل لاحقًا في الفقرات المجاورة.

القرص الاصطناعي : يتم إدخال قرص اصطناعي ؛ يستبدل الوسادة بين فقرتين.

استئصال القرص: يمكن إزالة جزء من القرص إذا كان يسبب تهيجًا أو ضغطًا على العصب.

إزالة فقرة جزئيًا: يمكن إزالة جزء صغير من فقرة إذا كانت تضغط على الحبل الشوكي أو الأعصاب.

حقن الخلايا لتجديد أقراص العمود الفقري: طور علماء من جامعة ديوك بولاية نورث كارولينا مواد حيوية جديدة يمكنها تقديم جرعة معززة من الخلايا التعويضية إلى النواة اللبية ، مما يزيل الألم الناجم عن مرض القرص التنكسي.

الوقاية من آلام الظهر

تتمثل خطوات تقليل مخاطر الإصابة بألم الظهر بشكل أساسي في معالجة بعض عوامل الخطر.

التمرين : تساعد التمارين المنتظمة في بناء القوة والتحكم في وزن الجسم . يمكن للأنشطة الهوائية الموجهة منخفضة التأثير أن تعزز صحة القلب دون إجهاد الظهر أو اهتزازه. قبل البدء في أي برنامج تمارين رياضية ، تحدث إلى أخصائي الرعاية الصحية.

هناك نوعان رئيسيان من التمارين التي يمكن للأشخاص القيام بها لتقليل مخاطر آلام الظهر:

تعمل تمارين تقوية عضلات البطن على تمرين عضلات البطن والظهر ، مما يساعد على تقوية العضلات التي تحمي الظهر.

يهدف تدريب المرونة إلى تحسين المرونة الأساسية ، بما في ذلك العمود الفقري والوركين وأعلى الساقين.

النظام الغذائي : تأكد يشمل النظام الغذائي الخاص بك ما يكفي من الكالسيوم و فيتامين D ، وهناك حاجة لهذه لصحة العظام. يساعد النظام الغذائي الصحي أيضًا في التحكم في وزن الجسم.

التدخين : نسبة أعلى بكثير من المدخنين يعانون من آلام الظهر مقارنة بغير المدخنين من نفس العمر والطول والوزن.

وزن الجسم : يؤثر الوزن الذي يحمله الأشخاص وأين يحملونه على خطر الإصابة بألم الظهر. الفرق في مخاطر آلام الظهر بين الأشخاص الذين يعانون من السمنة والوزن الطبيعي كبير. الأشخاص الذين يحملون أوزانهم في منطقة البطن مقابل منطقة الأرداف والورك معرضون أيضًا لخطر أكبر.

الموقف عند الوقوف : تأكد من أن لديك وضع الحوض المحايد. قف منتصبًا ، رأسك للأمام ، للخلف بشكل مستقيم ، وقم بتوازن وزنك بالتساوي على كلا القدمين. حافظ على استقامة رجليك ورأسك على نفس الخط مع عمودك الفقري.



يجب أن يكون للمقعد الجيد للعمل دعامة جيدة للظهر ومساند للذراع وقاعدة دوارة. عند الجلوس ، حاول أن تحافظ على مستوى ركبتيك وفخذيك وأبقِ قدميك مسطحة على الأرض ، أو استخدم مسند قدم. من الناحية المثالية ، يجب أن تكون قادرًا على الجلوس بشكل مستقيم مع دعم في الجزء الصغير من ظهرك. إذا كنت تستخدم لوحة مفاتيح ، فتأكد من أن مرفقيك في الزوايا اليمنى وأن الساعدين أفقيين.

يرفع : عند رفع الأشياء ، استخدم ساقيك للقيام بالرفع بدلًا من ظهرك.

حافظ على استقامة ظهرك قدر الإمكان ، مع إبقاء قدميك متباعدتين مع رجلك إلى الأمام قليلًا حتى تتمكن من الحفاظ على التوازن. ثني الركبتين فقط ، وحمل الوزن بالقرب من جسمك ، وافرد ساقيك مع تغيير وضع ظهرك بأقل قدر ممكن.

ثني ظهرك في البداية أمر لا مفر منه ، ولكن عندما تثني ظهرك حاول ألا تنحني ، وتأكد من شد عضلات بطنك حتى يتم سحب حوضك. والأهم من ذلك ، لا تقم بفرد ساقيك قبل الرفع ، وإلا ستستخدم ظهرك لمعظم العمل.

لا ترفعها وتلتفها في نفس الوقت: إذا كان هناك شيء ثقيل بشكل خاص ، فراجع ما إذا كان بإمكانك رفعه مع شخص آخر. أثناء الرفع ، استمر في النظر للأمام بشكل مستقيم ، وليس لأعلى أو لأسفل ، بحيث يكون الجزء الخلفي من رقبتك مثل خط مستقيم مستمر من عمودك الفقري.

تحريك الأشياء: من الأفضل لظهرك دفع الأشياء على الأرض ، باستخدام قوة ساقك ، بدلًا من شدها.

الأحذية: الأحذية المسطحة تضع ضغطًا أقل على الظهر.

القيادة : من المهم أن تحصل على الدعم المناسب لظهرك. تأكد من وضع المرايا الجانبية بشكل صحيح حتى لا تحتاج إلى الالتواء. يجب أن تكون الدواسات أمام قدميك مباشرة. إذا كنت في رحلة طويلة ، فاحصل على الكثير من فترات الراحة. اخرج من السيارة وتجوّل.

السرير المريح





مصدر المعلومات موقع mediacl news today.