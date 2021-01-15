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محافظات

ختام الدورة التدريبية على أعمال الغسيل الكلوي بمستشفيات الدقهلية

الجمعة 15/يناير/2021 - 08:54 م
ختام الدورة التدريبية
ختام الدورة التدريبية على أعمال الغسيل الكلوي
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همت الحسينى
اختتمت فعاليات الدورة التدريبية للأطباء والتمريض بوحدات الكلى، العاملين بمستشفيات وزارة الصحة بالدقهلية، اليوم الجمعة، والتى استمرت علي مدار أسبوع  .

جاء ذلك في اطار جهود الدكتور هاله زايد وزيرة الصحة للسعى نحو التطوير والتعليم المستمر لكافة الأطقم الطبية وبتوجيهات الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية وتحت رعاية إدارة الكلى بالوزارة وادارة الكلى  بمديرية الصحة.

فيما اشتملت الدورة على العديد من المحاضرات العلمية وورش العمل التدريبية على ماكينات  الغسيل الكلوى   ومحطات معالجة المياة بوحدات الغسيل الكلوي.

و انتهت الدورة  بتكريم المتدربين من اطباء وتمريض وتسليم الشهادات لهم .

كما  وجه  وكيل الوزارة الشكر لكافة المتدربين والعاملين بوحدات الكلى على المستوى المشرف الذي وصلت له وحدات الكلى بالدقهلية  مؤكدا اننا  جميعا هدفنا الاول هو ارضاء المريض وتخفيف الامه والعمل المستمر على تطبيق معايير الجودة ومكافحة العدوى.
ختام الدورة التدريبية على أعمال الغسيل الكلوي بمستشفيات الدقهلية
ختام الدورة التدريبية على أعمال الغسيل الكلوي بمستشفيات الدقهلية
ختام الدورة التدريبية على أعمال الغسيل الكلوي بمستشفيات الدقهلية
ختام الدورة التدريبية على أعمال الغسيل الكلوي بمستشفيات الدقهلية
ختام الدورة التدريبية على أعمال الغسيل الكلوي بمستشفيات الدقهلية
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