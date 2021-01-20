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محافظات

لأول مرة على مستوى المحافظات.. صحة الدقهلية تشهد بروتوكول تعاون لحل مشكلات الفشل الكلوى

الأربعاء 20/يناير/2021 - 04:27 م
صدى البلد
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همت الحسينى
أعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية ، فى تصريحات صحفيه له اليوم الأربعاء ، عن عقد أول بروتوكول تعاون بين وحدات الكلي والعلاج الطبيعي، وذلك في إطار تطوير العمل الفني ورفع مستوي الخدمة الطبية المقدمة بمستشفيات صحة الدقهلية ووحدات الغسيل الكلوي .

وأضاف مكي ، أنه تم عقد  الاجتماع الاول بين ادارتى الكلي واطباء العلاج الطبيعي ، الذين سيتخصصون للعمل بوحدات الكلي وتم تدريبهم علي المشكلات الشائعة، التي يعاني منها مرضي الغسيل الكلوي ودور العلاج الطبيعي في حالات الفشل الكلوى والمشكلات العضلية والمفصلية التي يعاني منها المرضى.

واشار الى ان هذه الخدمة تعد هي الاولي من نوعها علي مستوي الجمهورية ، وياتي ذلك في إطار حرص صحة الدقهلية علي تقديم الجديد والافضل لمرضي الغسيل الكلوي ، مضيفا أنه سيتم توفير اطباء علاج طبيعي متخصصين بجميع وحدات الكلي بالدقهلية، لمتابعة مرضي الغسيل الكلوي نظرا لكثرة المشكلات التي يعاني منها مرضي الغسيل الكلوي بالجهاز العظمي والعضلي كاحد مضاعفات الغسيل الكلوي الشائعة ، حيث سيتم تقييم جميع مرضي الغسيل الكلوي وتقديم جلسات العلاج الطبيعي اللازمة لهم كلا علي حسب حالته للحد من تلك المضاعفات.

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارتى الكلى والعلاج الطبيعي ، للمساهمة في هذه المبادرة الاولى من نوعها ، مؤكدا اننا جميعا هدفنا الاول هو ارضاء المريض وتخفيف الامه والعمل المستمر على تطبيق معايير الجودة.
لأول مرة على مستوى المحافظات.. صحة الدقهلية تشهد بروتوكول تعاون لحل مشكلات الفشل الكلوى
لأول مرة على مستوى المحافظات.. صحة الدقهلية تشهد بروتوكول تعاون لحل مشكلات الفشل الكلوى
لأول مرة على مستوى المحافظات.. صحة الدقهلية تشهد بروتوكول تعاون لحل مشكلات الفشل الكلوى
لأول مرة على مستوى المحافظات.. صحة الدقهلية تشهد بروتوكول تعاون لحل مشكلات الفشل الكلوى
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