توقف عنها فورا.. عادات يومية تسبب الفشل الكلوي

يتسأل الكثير عن أسباب الفشل الكلوي والعوامل التي تؤدي الي فشل الكلي وهناك العادات اليومية التي لا نلاحظها وتكون السبب في تلف الكلي وتعرضها للأذى .





استبدل الملح بالأعشاب

نعلم جميعًا أن إضافة الملح إلى الأطباق يجعل مذاقها أفضل ، ولكنه يمكن أيضًا أن يخل بالتوازن في الدم ، مما يجعل كليتيك تعملان بجدية أكبر لإزالة الماء من جسمك. في عام 2018 ، تم إجراء بحث لمجلة ارتفاع ضغط الدم السريري.





ثبت أن تناول الكثير من الملح يمكن أن يؤدي بشكل مباشر إلى أمراض الكلى . توصي وزارة الزراعة الأمريكية (USDA) الناس بالحد من تناول الملح (الصوديوم) إلى ملعقة صغيرة واحدة يوميًا. هذا أقل بحوالي الثلث مما يستهلكه الأمريكيون العاديون.









قللي من تناول مسكنات الألم كانت هناك دراسة أجرتها مجلة New England Journal of Medicine التي اكتشفت أن الاستخدام المكثف لمسكنات الألم مثل Tylenol أو Advil يؤدي إلى 5000 حالة فشل كلوي في الولايات المتحدة كل عام. لوحظ أن أخطر وقت لتناول أي مسكنات هو بعد الصيام لفترة من الزمن. بالطبع ، لا بأس من تناول المسكنات العرضية للصداع أو آلام الظهر. يرجع سبب سوء استخدام المسكنات إلى حقيقة أنها تقلل تدفق الدم إلى الكلى. بعد فترة ، يمكن أن يسبب هذا قدرًا مفرطًا من الإجهاد للكلى









لا تقلل من شأن البرد وفقًا لـ CDC (مركز السيطرة على الأمراض 0 ، يصاب الشخص العادي مرتين إلى ثلاث نزلات برد سنويًا. في حين أن نزلات البرد هذه تبدو مزعجة أكثر من أي شيء آخر ، يجب ألا تعاملها على أنها غير ضارة. إذا تركت نزلات البرد دون علاج ، ينتج الجسم المزيد والمزيد من الأجسام المضادة ، ومع مرور الوقت ستبدأ في أن تصبح غير صحية للكلى.إذا شعرت بالمرض





لا تنتظر لاستخدام الحمام هل تعلم أن تأجيل الذهاب إلى الحمام من أكبر أسباب أمراض الكلى؟ كلما طالت مدة بقاء البول في الجسم ، كان أسوأ. إنه مركز للبكتيريا التي لا ينبغي أن تكون في الجسم بعد الآن ، لذلك كلما طالت مدة بقائها ، زاد عدد البكتيريا التي تنتجها. في النهاية ، يمكن لهذه البكتيريا أن تشق طريقها إلى كليتيك. عندما يحدث ذلك ، ستتمنى ألا يحدث ذلك.



