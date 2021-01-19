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محافظات

استئصال إحدى الغدد الجار درقية النشطة لمريض فشل كلوي بمستشفى المنصورة الدولى

الثلاثاء 19/يناير/2021 - 08:37 م
فريق طبي
فريق طبي
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همت الحسينى
اعلن الدكتور سعد مكي وكيل وزارة الصحة بالدقهلية فى تصريحات صحفيه له اليوم الثلاثاء عن نجاح فريق طبي في اجراء استئصال لإحدى الغدد الجار درقية  النشطة لمريض من احدى مدن الصعيد يبلغ من العمر 34 عاما يعاني من فشل كلوي والام شديدة بالعظام وسبق له إجراء جراحة استئصال للغدد الجار درقية بإحدى مستشفيات القاهرة الخاصة .

وأضاف وكيل الوزارة أن المريض توجه الى مستشفى المنصورة الدولي و اثبتت الاشعة وجود ورم بإحدى الغدد الجار درقية وارتفاع شديد بهرمون الغدة وتم التعاون بين    قسمي الكلى والجراحة لتجهيز المريض للجراحة الدقيقة حيث  تعد الجراحات المرتجعة في الرقبة وبالذات لمرضى الفشل الكلوي من الجراحات الصعبة التى تتطلب خبرة ومهارة خاصة. 

واشار وكيل الوزارة الى ان التقارير المعملية للمريض اثبتت انخفاض في هرمون الغدة مما يدل على نجاح العملية وقد غادر المريض المستشفى بصحة جيدة ومستقرة .

كما تقدم وكيل الوزارة بالشكر لإدارة المستشفى بقيادة الدكتور احمد حشيش مدير المستشفى والفريق الطبي المكون من الدكتور اشرف حامد استشاري الجراحة والغدد الصماء والدكتور نشأت فتحى استشاري التخدير والدكتور فتحي غازى اخصائي جراحه  والدكتور مهاب إسماعيل طبيب مقيم جراحة والدكتورة  أماني عبد الجواد اخصائي الكلى  ومس هيام ابو بكر تمريض العمليات و محمود عبد الرحمن تمريض العمليات .

الجدير بالذكر ان برنامج استئصال الغدد الجار درقية النشطة لمرضى الفشل الكلوي بدأ منذ سنوات بمستشفى المنصورة الدولي دون غيرها على مستوى محافظات الجمهورية تحت اشراف  الدكتور احمد حلاوة استاذ الجراحة بجامعة شيفلد بانجلترا والدكتور اسامة الشحات استشارى الكلى بالمستشفى.

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