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أخبار البلد

بإطلالة جريئة.. سارة سلامة من أمام الأهرامات

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:18 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة سارة سلامة صور جديدة لها من خلال حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام  . 

وظهرت سارة سلامة في الصورة بإطلالة جريئة من امام الاهرامات، حيث ظهرت بإطلالة كاجوال مكشوف الكتف وبشعرها المنسدل علي الأكتاف .

وتشارك سارة سلامة في بطولة مسلسل إسعاف يونس مع محمد أنور، هشام محمد شرف، محمد علي رزق، إيمان السيد، منة عرفة، هناء الشوربجي، أحمد محارب، حسين حجاج، وآخرين، وهو من إخراج معتز التوني، وتدور أحداثه في إطار كوميدي حول طبيب يجسده محمد أنور، لديه طموحات وأحلام يتمنى تحقيقها.

 مسلسل "إسعاف يونس" تعتمد أحداثه على ظهور نجم كضيف شرف في كل حلقة من حلقات العمل، وتضم القائمة عددا كبيرا من النجوم منهم أمير كرارة، أحمد فهمي، كريم فهمي، محمد عبدالرحمن، مصطفى خاطر، عبير صبري، محسن منصور، كريم محمود عبدالعزيز، صلاح عبد الله، محمد محمود، وأحمد فهيم، وآخرين.

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