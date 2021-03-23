زيادة جديدة بأسعار شيفروليه كابتيفا فى مصر.. تعرف عليها

أعلنت شركة شيفروليه عن طرح طرازها الشهير كابتيفا موديل 2021 ، داخل السوق المصرى للسيارات منذ اشهر ، وهي تصنف ضمن الجيل الثانى من هذا الطراز ، الذي يعتبر ضمن فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات SUV-C .

وطرح الشركة اربع فئات سعرية مختلفة من السيارة شيفرولية كابتيفا موديل 2021 ، وهي الفئة الأولى LS، الفئة الثانية LT ، والفئة الثالثة Premmiere H/L الفئة الرابعة Premmiere T/L ، ولكن أعلنت الشركة مؤخرا عن زيادة أسعار السيارة بجميع فئاتها بقيمة 5 آلاف جنيه، وتم إخطار تجار وموزعين العلامة التجارية بالأسعار الجديدة.





وتستمد السيارة شيفرولية كابتيفا موديل 2021 قوتها من محرك رباعي الاسطوانات سعة 1500 سي سي تيربو، ينتج قوة 148 حصان ، وعزم أقصى للدوران 255 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي من نوع CVT ، و يبلغ متوسط الاستهلاك من الوقود نحو 8.4 لتر- عند قطع مسافات تصل إلى 100 كم.





أما المظهر الخارجى للسيارة شيفرولية كابتيفا موديل 2021 ، يضم مصابيح ضباب أمامية وخلفية مع إضاءة “LED”، ومصابيح خلفية منفصلة، وفتحة سقف .





اما المقصورة الداخلية للسيارة الجديدة فتحتوي على مقاعد من القماش، وكاميرا خلفية، وفرش قماش، وشاشة وسائط 8 بوصة، ومكيف هواء مع وجود مخارج للمقاعد الخلفية، والنظام الترفيهي مكون من 4 مكبرات صوتية، وUSB، وبلوتوث ، وشاشة عدادات 7 بوصة، وخاصة طي المقاعد، بالاضافة الى ومكيف هواء مدعم بشاشة ديجيتال، وزر تشغيل المحرك/ إيقاف للفئة الثانية ، بالاضافة الى وسائد هوائية جانبية، وفرامل إلكترونية في المقاعد الخلفية، وحساسات ركن أمامية، ونظام مراقبة ضغط الإطارات، ونظام تعلق خلفي منفصل للفئة الثالثة .





وتضم السيارة شيفرولية كابتيفا موديل 2021 عدد من مواصفات الأمن والسلامة، منها نظام الفرامل المانعة للانغلاق ABS، ونظام توزيع إلكتروني للفرامل EBD، ونظام الثبات الإلكتروني ESC، ونظام صعود المنحدرات والتحكم في الجر “TCS”، وحساسات ركن خلفية، كاميرا خلفية .





وعن اسعار السيارة شيفرولية كابتيفا موديل 2021 فى مصر فإنها تأتى كاتالي:

- الفئة الأولى LS كانت بسعر 329,990 جنيه وأصبحت بسعر 334,990 جنيها

- الفئة الثانية LT كانت بسعر 354,990 جنيه وأصبحت بسعر 359,990 جنيها

- الفئة الثالثة PREMIER (5 مقاعد) كانت بسعر 374,990 جنيه وأصبحت بسعر 379,990 جنيها

- الفئة الرابعة PREMIER (7 مقاعد) كانت بسعر 394,990 جنيه وأصبحت بسعر 399,990 جنيها