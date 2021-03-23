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أخبار العالم

لا تأجيل .. إثيوبيا: الملء الثاني لسد النهضة في موعده

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 01:55 م
سد النهضة (أرشيفية)
سد النهضة (أرشيفية)
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محمد عثمان
أكد رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، أن خطط بلاده لبدء المرحلة الثانية من ملء سد النهضة قائمة في موعدها المحدد في 21 يوليو المقبل.

وقال آبي أحمد في كلمة له أمام البرلمان أن بلاده لا يمكنها تفويت موسم الأمطار المقبل، لأن ذلك يكلفها خسارة نحو مليار دولار، مضيفًا أن بلاده لا يمكنها أن تتسبب في ضرر للشعب المصري.

وأشار آبي أحمد إلى أنه بالرغم من مساهمة إثيوبيا بأكثر من 80% من مياه النيل فإنها تسعى إلى تخزين 5% فقط من وارد الأمطار وليس من النيل الرئيسي.

وأكد أن سد النهضة لا يمكن أن يمنع انسياب المياه الطبيعي عن مصر والسودان.

وتطالب مصر والسودان بتشكيل وساطة رباعية بمشاركة الأمم المتحدة والولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والاتحاد الإفريقي، في مفاوضات سد النهضة بهدف الوصول إلى اتفاق ملزم، يمنع إثيوبيا من اتخاذ أي إجراء يضر بمصالح مصر والسودان في مياه النيل.
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