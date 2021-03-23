الضرائب تناشد الممولين سرعة تقديم الإقرارات الضريبية خلال أيام

طالبت مصلحة الضرائب المصرية جميع الممولين من الأشخاص الطبيعيين الاسراع بتقديم إقراراتهم الضريبية إلكترونيًا وعدم التأخير حتي 31 مارس وذلك منعًا للتزاحم والضغط على الشبكة .
أقرا ايضا ..الضرائب: مستمرون في تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية تيسيرا على الممولين
وقالت المصلحة في بيان لها اليوم، إنها مستمرة في تقديم الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميداني بالماموريات او الإتصال بالخط الساخن 16395 لأرشاد الممولين في كيفية تقديم اقراراتهم.
ونجحت مصلحة الضرائب خلال الشهور السابقة في تفعيل تقديم الاقرارات الإلكترونية علي موقع المصلحة ضمن اجراءات الانتقال للميكنة
أقرا ايضا ..الضرائب: مستمرون في تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية تيسيرا على الممولين
وقالت المصلحة في بيان لها اليوم، إنها مستمرة في تقديم الدعم والمساعدة من خلال فرق الدعم الميداني بالماموريات او الإتصال بالخط الساخن 16395 لأرشاد الممولين في كيفية تقديم اقراراتهم.
ونجحت مصلحة الضرائب خلال الشهور السابقة في تفعيل تقديم الاقرارات الإلكترونية علي موقع المصلحة ضمن اجراءات الانتقال للميكنة
وتنتهي مصلحة الضرائب من موسم تقديم اقرارات ضرائب الأشخاص الطبيعية بنهاية مارس الجاري وتستهدف مصلحة الضرائب تحصيل ما يقرب من ٨٦٤.٨ مليار جنيه بنهاية العام المالي الجاري كحصيلة ضىريبية للموازنة .