الضرائب: مستمرون في تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية تيسيرا على الممولين

أعلنت مصلحة الضرائب عن استمرارها في تنظيم ندوات توعية ضريبية مجانية طوال موسم تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا وذلك أون لاين يوميا وذلك تيسيرا على الممولين.

ويأتي ذلك للتوعية بكيفية تقديم الإقرارات الضريبية إلكترونيًا سواء على المنظومة الحالية أو الجديدة، وكذلك منظومة الفاتورة الإلكترونية.





وأشارت المصلحة إلى قيامها بتوفير محاضرين متخصصين على درجة عالية من الكفاءة منوهة الى أنها على أتم استعداد للتعاون مع كافة مؤسسات المجتمع المدني من غرف واتحادات وجمعيات ونقابات لتنظيم ندوات توعية مجانية لأعضاء هذه المؤسسات .





وطالبت من يرغب من هذه المؤسسات والجمعيات والنقابات بعقد ندوة توعية بالتنسيق مع المصلحة من خلال الإتصال بالخط الساخن 16395 على أن تقوم المؤسسة بتحديد موعد الندوة و موضوعها سواء تقديم الإقرارات على المنظومة الحالية أو الجديده أو عن منظومة الفاتورة الإلكترونية أو قانون الإجراءات الضريبية الموحد أو غيرها من الموضوعات الضريبية ، وكذلك تحديد عدد أعضائها المشاركين بالندوة وسيتم تنظيمها على الفور .







