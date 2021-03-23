انفوجراف.. توقعات إيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى عام 2025

نشر مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار إنفوجراف جديدًا بعنوان "توقعات إيجابية لقطاع التأمين في مصر حتى عام 2025".





تضمن الإنفوجرافيك توقعات إيجابية جديدة لوكالة "فيتش سولوشنز" عن "التأمين على الحياة وعلى غير الحياة" في مصر حتى عام 2025. وقد أظهرت التوقعات استمرار الارتفاع في قيمة أقساط التأمين على غير الحياة، والذي يشمل كل من: التأمين على الممتلكات، والتأمين على السيارات، والتأمين الصحي، لتصل إلى31.7 مليار جنيه في 2025، على حساب "التأمين على الحياة"، والمتوقع أن يصل إلى 15.5 مليار جنيه في 2025، كما أشارت "فيتش" إلى أن نسبة أقساط التأمين على غير الحياة من الناتج المحلي الإجمالي بلغت 0.4% مقابل 0.2% لأقساط التأمين على الحياة في 2020.