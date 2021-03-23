ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار العالم

رئيس الوزراء الإثيوبي يقر بوجود قوات إريترية في إقليم تيجراي

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:44 م
رئيس الوزراء الإثيوبي
رئيس الوزراء الإثيوبي آبي أحمد
Advertisements
شيماء مصطفى
أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بوجود قوات إريترية في منطقة تيجراي، حيث تحارب مع قواته ضد الإقليم.


جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، إذ اعترف بالانتهاكات الإنسانية والمجازر التي وقعت في إقليم تيجراي، خلال العملية العسكرية التي أمر بشنها ضد الإقليم العام الماضي.


وأضاف أنه يتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الجيش في الانتهاكات الإنسانية خلال العملية العسكرية بإقليم تيجراي.


وتابع: "نبكي على جميع من يعانون في مناطق بني شنقول، وتيجراي، وأوروميا، وأمهرة".


وزعم آبي أحمد أن هناك مبالغة من قبل وسائل الإعلام عن الفظائع التي تم ارتكابها في الإقليم، مشيرًا إلى أن أي "جندي في الجيش مسئول عن اغتصاب نسائنا ونهب مجتمعاتنا في المنطقة سيُحاسب لأن مهمتهم هي الحماية".
Advertisements
Advertisements

موضوعات متعلقة

الحكومة الصومالية تكشف حقيقة إرسالها قوات لمساندة إثيوبيا في نزاع تيجراي

لأول مرة.. إثيوبيا تعترف بوقوع حالات اغتصاب في تيجراي

آبي أحمد يودع أيام الراحة.. هل تفرض أمريكا عقوبات رادعة على النظام الإثيوبي أم تكتفي بالضغوط الدبلوماسية فقط.. وكيف انتصرت بلومبيرج لحقوق مصر والسودان؟

إثيوبيا.. قوات إقليم تيجراي تضع شروطا للسلام مع آبي أحمد

جريمة جديدة.. قوات أبي أحمد تعذب الإثيوبيين في شوارع تيجراي |فيديو

مذبحة أكسوم.. العفو الدولية تفضح جرائم حرب ارتكبتها قوات إثيوبية وإريترية في تيجراي

ترشيحاتنا

الشناوي يوجه رسالة لـ حارس بايرن ميونيخ

لمربي القطط .. احذر تصيبك بهذا المرض

مهاب مميش: جنوح السفينة يقع على قائدها.. ولأول مرة القناة تتعطل لأيام

دعاء سيدنا عمر بن الخطاب في ليلة النصف من شعبان

هل لعنة الفراعنة سبب الحوادث الأخيرة في مصر؟ زاهي حواس يجيب

الصور الأولى .. تهشم ميكروباص سقط عليه عامود من كوبري ترسا

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

سميحة أيوب: "ألمظ وسي عبده" عرض يقدم تراث مصر وفنها القديم

بعد مبادرة رئيس الجمهورية .. أسباب وأعراض الأنيميا

رانيا يوسف تخطف الأنظار بجانب سيارة صفراء خارقة| صور