رئيس الوزراء الإثيوبي يقر بوجود قوات إريترية في إقليم تيجراي

أقر رئيس الوزراء الإثيوبي، آبي أحمد، اليوم الثلاثاء، بوجود قوات إريترية في منطقة تيجراي، حيث تحارب مع قواته ضد الإقليم.









جاء ذلك خلال كلمة له أمام البرلمان الإثيوبي، إذ اعترف بالانتهاكات الإنسانية والمجازر التي وقعت في إقليم تيجراي، خلال العملية العسكرية التي أمر بشنها ضد الإقليم العام الماضي.









وأضاف أنه يتعهد بمحاسبة كل من يثبت تورطه من قوات الجيش في الانتهاكات الإنسانية خلال العملية العسكرية بإقليم تيجراي.









وتابع: "نبكي على جميع من يعانون في مناطق بني شنقول، وتيجراي، وأوروميا، وأمهرة".









وزعم آبي أحمد أن هناك مبالغة من قبل وسائل الإعلام عن الفظائع التي تم ارتكابها في الإقليم، مشيرًا إلى أن أي "جندي في الجيش مسئول عن اغتصاب نسائنا ونهب مجتمعاتنا في المنطقة سيُحاسب لأن مهمتهم هي الحماية".