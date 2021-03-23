سبب وفاة نوال السعداوي .. كل ما تود معرفته عن قرحة المعدة

رحلت عن عالمنا الدكتورة نوال السعداوي، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية، انتقلت على إثرها للمستشفى وحجزت بها لمدة 5 أشهر، حيث أفادت بعض التقارير أنها كانت تعاني من تقرحات بالمعدة وصعوبة في بلع الطعام.

وحسب موقع "healthline"، قرحة المعدة هي تقرحات مؤلمة في بطانة المعدة، وهي نوع من أمراض القرحة الهضمية .





تحدث قرحة المعدة عندما تنخفض الطبقة السميكة من المخاط التي تحمي معدتك من عصارات الجهاز الهضمي، هذا يسمح للأحماض الهضمية أن تتغذى على الأنسجة التي تبطن المعدة، مما يسبب القرحة.





يمكن علاج قرح المعدة بسهولة، لكنها يمكن أن تصبح شديدة دون علاج مناسب.