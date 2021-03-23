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مرأة

سبب وفاة نوال السعداوي .. كل ما تود معرفته عن قرحة المعدة

الثلاثاء 23/مارس/2021 - 02:31 م
نوال السعداوي
نوال السعداوي
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حياة عبد العزيز
رحلت عن عالمنا الدكتورة نوال السعداوي، عن عمر ناهز 90 عاما، بعد تعرضها لأزمة صحية، انتقلت على إثرها للمستشفى وحجزت بها لمدة 5 أشهر، حيث أفادت بعض التقارير أنها كانت تعاني من تقرحات بالمعدة وصعوبة في بلع الطعام.

وحسب موقع "healthline"، قرحة المعدة هي تقرحات مؤلمة في بطانة المعدة، وهي نوع من أمراض القرحة الهضمية .

تحدث قرحة المعدة عندما تنخفض الطبقة السميكة من المخاط التي تحمي معدتك من عصارات الجهاز الهضمي، هذا يسمح للأحماض الهضمية أن تتغذى على الأنسجة التي تبطن المعدة، مما يسبب القرحة.

يمكن علاج قرح المعدة بسهولة، لكنها يمكن أن تصبح شديدة دون علاج مناسب.

نادرًا ما تسبب حالة تعرف باسم متلازمة زولينجر إليسون تقرحات في المعدة والأمعاء عن طريق زيادة إنتاج الجسم للحمض، يُشتبه في أن هذه المتلازمة تسبب أقل من 1٪ من جميع القرحات الهضمية.

 أعراض قرحة المعدة :

ألم خفيف في المعدة.
فقدان الوزن.
الغثيان أو القيء.
التجشؤ.
ألم قد يتحسن عند الأكل أو الشرب أو تناول مضادات الحموضة.
فقر الدم، الذي يمكن أن تشمل أعراضه التعب وضيق التنفس أو شحوب الجلد.
براز داكن اللون.
القيء الدموي.

طرق الوقاية من قرحة المعدة 

لمنع انتشار البكتيريا التي قد تسبب قرحة في المعدة، اغسل يديك بالماء والصابون بشكل منتظم، وتأكد أيضًا من تنظيف كل طعامك بشكل صحيح وطهيه جيدًا حسب الحاجة.

لمنع القرحة التي تسببها مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية  توقف عن استخدام هذه الأدوية (إن أمكن) أو قلل من استخدامها، إذا كنت بحاجة إلى تناول مضادات الالتهاب غير الستيروئيدية، فتأكد من اتباع الجرعة الموصى بها وتجنب الكحول أثناء تناول هذه الأدوية. ودائما تناول هذه الأدوية مع الطعام والسوائل الكافية.


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